Carrizosa (Cs) sobre pactos: "Me sentaría con el diablo para echar a los independentistas"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dicho que Cs solo pactará un Govern en el que puedan estar y que, como son un partido de centro, en sus palabras, pueden pactar tanto a la izquierda como a la derecha: "Me sentaría con el diablo para echar a los independentistas".

En una entrevista este lunes de Cope, recogida por Europa Press, ha dicho que Cs no quiere dar un apoyo a un gobierno externamente, sino estar en el Govern: "Pactaré un gobierno en el que pueda estar Cs".

Sobre la jornada electoral del 14F, Carrizosa ha dicho que "el independentismo sabe que el radicalismo sí que irá a votar", por lo que ha animado a los votantes constitucionalistas a movilizarse porque, en sus palabras, son más.

El candidato ha advertido de que, a su juicio, hay un problema en el electorado de desafección hacia la política, así como el miedo a la pandemia, "que está provocando que haya un 36% de indecisos y una bolsa grande de personas que no han decidido si ir a votar".

Carrizosa ha acusado, concretamente, a medios catalanes de animar a los ciudadanos a que presenten objeciones para no formar parte de las mesas electorales: "Todos los mensajes que desde el independentismo se lanzan son para desincentivar la participación y para sembrar el miedo; si ganan lo darán por bueno y si pierden deslegitimarán el resultado".

Ha considerado que "ahora podría llegar el momento del constitucionalismo", debido a la gestión hecha por el Govern de la pandemia y la economía, por lo que cree que el independentismo solo podría ganar con una alta abstención, según él.

Por último, Carrizosa ha criticado los incidentes en actos de campaña de Vox de este fin de semana: "A mí me han pegado, me han escupido, me han tirado cerveza... Estos que se llaman antifascistas son lo más totalitario que hay".