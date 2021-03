Carrizosa (Cs) reprocha a ERC-Junts su "guerra para prevalecer en el espacio independentista"

SITGES (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha tildado de indignante el retraso en la formación de gobierno y reprocha a ERC y Junts que es debido a su "guerra de poder, porque todos esperan colocar a los suyos y para prevalecer en el espacio independentista".

En unas declaraciones a los periodistas este miércoles tras una visita a Sitges (Barcelona), ha acusado a ambas formaciones de tener "una competencia descarnada entre Puigdemont y Junqueras, en primer plano, y Aragonès y líderes de Junts, en segundo plano", y de descuidar los problemas reales de los catalanes.

Sobre la CUP, Carrizosa ha lamentado que tengan una vocación revolucionaria y antisistema en Catalunya, en sus palabras, y que ante ello "los catalanes están intentando salir adelante, viendo cómo los gobiernos que deberían formarse para tomar decisiones no se llegan a formar".

El líder naranja ha exigido a ERC y Junts que sean conscientes de lo que ocurre en Catalunya debido a la crisis por el Covid-19, y que no se demoren en tomar decisiones: "Se están enredando hablando de un fantasmal Consell per la República que no sirve para nada, pero que sí va a suponer una guerra de poder entre independentistas".

"Hay decisiones que se tienen que tomar día a día en favor de la gente, y no se están llevando a cabo por querellas políticas, competencia entre partidos, luchas de poder y por ver quién se lleva tal conselleria o chiringuito", ha zanjado.