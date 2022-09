Carrizosa (Cs) tacha de "idea de bombero" la propuesta de la ANC para impulsar una DUI en 2023

Defiende mantener el nombre de Cs y descarta pactos de gobierno con Vox

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha calificado de "idea de bombero" la propuesta de la ANC de declarar la independencia de Cataluña en el segundo semestre de 2023, aprovechando que la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea corresponderá a España.

En una entrevista de La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press este jueves, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rechazado esta propuesta, pero cree que "dice que no pero luego cogerá tres cubiletes y en el Debate de Política General irá con las bolitas a su público independentista".

"A ver cómo les engañamos un poco más para que no me llamen 'botifler", ha dicho que pensará Aragonès, de quien ha criticado que plantee aprobar los Presupuestos catalanes de 2023 con la CUP y comuns, porque cree que priorizan los trueques por encima de grandes proyectos e inversiones.

Sobre si cree que ERC descarta la vía unilateral, ha criticado que "el independentismo va mudando un poco la piel y el discurso, pero en el fondo mantiene lo mismo: unos piensan que la DUI se tiene que hacer pasado mañana, y otros creen que no es el momento y que se debe hacer paso a paso", y ha defendido que el respeto a la ley es un mínimo.

Ha augurado que Junts no abandonará el Govern de Aragonès, porque "tendrían muchos problemas para mantener el espacio que tienen un poco en precario con el señor Puigdemont en Waterloo y personajes que no tienen una cultura de partido y no están manteniendo el espacio con fortaleza", ha dicho en referencia al expresidente de la Generalitat.

Sobre la situación del Parlament tras la suspensión de la presidenta de Junts, Laura Borràs, como presidenta de la Cámara, ha insistido en su propuesta de que los miembros de la Mesa de PSC-Units y ERC dimitan de su cargo y fuercen una nueva votación, y ha descartado aplicar el artículo de revocación de cargos: "No se la tiene que revocar, porque ya no es presidenta".

CATALÁN EN LAS AULAS

Cree que los socialistas han "validado un posicionamiento ultra del independentismo, que es sacar el castellano de las escuelas" con la nueva ley del catalán en las aulas, que plantea que el catalán sea lengua vehicular y que el castellano sea curricular y que las lenguas se distribuyan en función de la realidad sociolingüística de los centros.

Preguntado por si la manifestación convocada por Escuela de Todos el domingo en Barcelona y por si Inés Arrimadas (Cs), Santiago Abascal (Vox) y dirigentes del PP se fotografiarán como en la plaza madrileña de Colón en 2019, ha replicado: "No sé si habrá fotos de Colón o no, convoca Escuela de Todos y va quien quiere".

Sobre si Cs está abierto con pactar con Vox, ha garantizado que su partido no cerrará pactos de gobierno con el partido de Abascal: "Nosotros no pactamos, pero no con la extrema derecha, sino que no pactamos con los extremos ni con los populismos. No pactaríamos con Podemos ni con Vox un gobierno".

Preguntado sobre el impuesto a la banca y a eléctricas y a su voto en contra en su primer trámite en el Congreso, ha argumentado que el Gobierno de Pedro Sánchez promueve una ley "ideológica y sectaria mal concebida", y ha sostenido que la normativa que se plantea impulsar desde la UE será razonable, en sus palabras.

REFUNDACIÓN DEL PARTIDO

Sobre el proceso de refundación de Cs, ha defendido mantener el nombre del partido y su esencia, y ha garantizado que "no hay ningún político con más capacidad e importancia para liderarlo" como su actual presidenta, Inés Arrimadas, aunque ha recordado que será la militancia quien decida sobre el liderazgo de Cs.

Carrizosa ha descartado postularse como posible líder del partido y ha asegurado que quiere seguir en Cataluña, donde cree que la formación dispone de una base estable, por lo que está convencido de que se "recuperará" electoralmente.