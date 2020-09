Carrizosa dice que Ciudadanos está "incómodo" con el Gobierno, pero aguanta para que no pacte los Presupuestos con ERC

Admite que el Gobierno y los independentistas están "tensionando mucho", pero de momento Cs no quiere "romper la baraja"

El líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha admitido que en su partido están "incómodos" con el Gobierno por sus anuncios sobre la reforma del delito de sedición y la tramitación de indultos para los presos del 'procés' y por su decisión de que el Rey no acuda a un acto institucional en Barcelona este viernes. Sin embargo, seguirán apostando por negociar los Presupuestos con el Ejecutivo porque su objetivo, según ha dicho, es evitar que los pacte con Esquerra y EH Bildu.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, a Carrizosa le han preguntado si a Cs le desagrada esta situación, a lo que ha contestado que están "incómodos" y "mucho".

"Es horrible. El Gobierno de Pedro Sánchez no nos gusta nada, no ayudamos a su formación, no estuvimos en su investidura. Y si ahora estamos en el apoyo a los Presupuestos, es por el bien de los españoles", ha explicado.

El dirigente de Ciudadanos ha reconocido que a su partido, especialmente en Cataluña, le cuesta afrontar esta situación porque siempre se han opuesto con firmeza a los "condicionamientos del totalitarismo independentista".

NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS NO ES APOYAR AL GOBIERNO

Según ha declarado, entiende la postura de quienes, "desde el ámbito más visceral de la politización", equiparan el negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con apoyar al Ejecutivo. Pero ha dejado claro que la formación naranja está en contra de los gestos de Sánchez a los partidos independentistas y ha abogado por "deslindar" una cosa de la otra.

En su opinión, el Gobierno y sus socios "quieren modificar el modelo de Estado", pero para conseguirlo "necesitan unas mayorías (parlamentarias) que no tienen". Así que lo que van haciendo es "erosionar los fundamentos del Estado", y eso "no lo vamos a poder evitar", ha añadido.

Pero si a esto se suman unos Presupuestos donde Unidas Podemos tenga una influencia importante y que estén respaldados por Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, Carrizosa cree que la situación será aún peor.

Por ello, el partido liderado por Inés Arrimadas aspira a pactar unas cuentas públicas "razonables, que piensen en los españoles y no en las reivindicaciones de ERC y (Arnaldo) Otegi" y que puedan tener el visto bueno de las instituciones europeas.

Sobre la posibilidad de que finalmente Sánchez decida pactar los PGE con los partidos independentistas y deje de lado a Cs, el candidato a las próximas elecciones catalanas ha dicho que su formación es consciente de ese riesgo y lo asume.

"La negociación es larga y creo que por el objetivo de hacer unos Presupuestos mejores para los españoles, en los que no manden Esquerra, Bildu y Podemos sin límite ninguno, vale la pena correr este riesgo", ha argumentado, insistiendo en que al final Sánchez tendrá que elegir si pacta con Cs o con las fuerzas nacionalistas.

"Pero creo que no podemos a estas alturas romper la baraja. Están tensionando mucho el tránsito de esta negociación, pero para romper siempre estamos a tiempo", ha manifestado.

"BUENA PARTE" DEL GOBIERNO PREFIERE A Cs

A la pregunta de si Sánchez ha transmitido a Ciudadanos que estén tranquilos porque su opción preferida es negociar con ellos, Carrizosa ha respondido que no puede confirmar ni desmentir esto porque lo ignora.

Lo que sí le consta es que "buena parte" del Gobierno "está por el pacto con Cs, por separarse de las imposiciones de Podemos y por no ligarse a ERC y a Bildu", y que en el PSOE también "hay voces" que van en esa línea.

"Por eso no es imposible que, si nosotros aguantamos la tensión y seguimos trabajando por los españoles, consigamos lo que ahora nos esta costando a todos, aguantar este tránsito tan difícil que nos están poniendo", ha indicado.