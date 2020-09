Carrizosa sobre el indulto a presos del 1-O: "Significa que políticos indulten a otros políticos"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, se ha mostrado contrario al inicio de la tramitación de los indultos a los condenados por sedición tras el 1-O porque "significa que políticos indulten a otros políticos", y porque los líderes independentistas encarcelados no han pedido perdón.

En declaraciones a los medios este miércoles, Carrizosa ha lamentado que se les indulte "como consecuencia de negociaciones opacas, y que además con eso enmienden las sentencias de jueces y tribunales españoles".

Considera que, a su juicio, no se puede hablar de indultar a personas que han infringido "un grave perjuicio a la sociedad catalana" y que nunca --dice-- se han desdicho de las cosas que dijeron y que hicieron, en referencia al proceso independentista.

Por otro lado, preguntado por la declaración de Torra que ha producido este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por su segunda causa por presunta desobediencia al no retirar una pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, Carrizosa ha pedido a Torra: "Menos violentar la ley y no reconocer estructuras de Estado, y más gestionar para aquellos que lo necesitan".

"Está compareciendo ante los tribunales españoles para decirles que no reconoce a los tribunales españoles. Está compareciendo un señor que representa un poder del Estado, el poder ejecutivo de una autonomía, y está diciendo que no reconoce a otro poder del Estado, que es el poder judicial. Está gastando su tiempo el presidente", ha zanjado.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Carrizosa ha anunciado que desde Cs pedirán una reunión del conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, con los portavoces de Empresa y Economía de la formación naranja para "avanzar los planes de contingencia de la Generalitat para el comercio y restauración en la segunda oleada de pandemia".

Ha asegurado que en estos momentos desconocen los planes del Govern en estos dos sectores y lamenta que "ni Torra ha ido al Parlament para explicarlos, ni Tremosa comparece", y cree que el conseller está alargando sus comparecencias.

Por último, ha criticado que Torra no haya comparecido todavía para explicar las razones por las que se sustituyó a la anterior consellera de Empresa y Conocimiento Àngels Chacón por Tremosa: "Un conseller que nos inspira desconfianza y que no ha sido puesto por sus méritos, sino porque no es del partido que era la anterior consellera".