Desde casa y con muy buen aspecto. Así presenta hoy Ana Rosa Quintana su programa

MADRID, 25 (CHANCE)

Este miércoles conocíamos que, después de haber estado en contacto con un positivo en Covid, y a pesar de haberse realizado PCR cuyo resultado fue negativo, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat cumplirían la cuarentena obligatoria y se ausentarían de "El programa de Ana Rosa" durante unos días. Dos ausencias de peso en uno de los programas estrella de Mediaset, que serán sustituidos por Ana Terradillos y Sonsoles Ónega hasta, probablemente, después de Semana Santa.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Ana Rosa ha comenzado presentando su programa este jueves. Con muy buen aspecto y desde el salón de su casa, la periodista, muy sonriente, anunciaba que "me sumo a los miles de españoles que teletrabajan, siguendo el protocolo tras haber estado en contacto con un positivo". Señalando que "hace un año empezábamos estas crónicas de la pandemia al pie del cañón", la 'reina de las mañanas' ha recordado que "por segunda vez, porque una vez tuve afonía, hoy no estoy informando desde plató".

El vídeo del día Vacunados con AstaZeneca: “Es la que nos ha tocado, tampoco nos vamos a poner exquisitos”

Sin perder la sonrisa y sin apenas maquillaje, Ana Rosa ha confesado que "me he hecho una pcr y no tengo COVID" pero, apostando por la prudencia y cumpliendo con las recomendaciones sanitarias de las autoridades, hará la cuarentena obligatoria en su domicilio.

Con una imagen muy natural y alejada del glamour que destila en directo cada mañana pero igualmente radiante, Ana Rosa - con jersey fucsia y colorido pañuelo al cuello - no ha dudado en seguir cumpliendo con sus compromisos por videollamada y demostrando cómo incluso 'la reina de las mañanas' puede teletrabajar sin que "El programa de Ana Rosa" altere su buena marcha habitual.