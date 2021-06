Casado acusa al Gobierno de no responder "por qué negocia la autodeterminación" con el "condenado" Junqueras

Critica que se "arremeta" contra el TS "por no avalar un fraude de ley": "No es valentía es convalidar delitos para seguir en el poder"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que indultar a los líderes del 'procés' no es "valentía" sino "convalidar delitos para seguir en el poder", al tiempo que ha acusado al Gobierno de no responder "por qué negocia la autodeterminación" con el líder de ERC, Oriol Junqueras, "condenado por sedición y malversación".

En la sesión de control del Congreso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha emplazado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a explicar en sede parlamentaria por qué acepta el Ejecutivo "como interlocutor oficial" al "condenado" Junqueras

"Le pido que lo explique, si es que puede", ha retado Gamarra a Calvo, quién no ha aludido en su respuesta al dirigente republicano y ha acusado al PP de acudir a la manifestación de Colón contra los indultos de este domingo "detrás" de la "ultraderecha" de Vox para "seguir enfrentando a Cataluña contra España" y a "España contra Cataluña".

El presidente de los 'populares' ha hecho hincapié en que el Gobierno no aclare qué está hablando con Oriol Junqueras, quien este jueves admitió en una carta que los indultos pueden "aliviar el conflicto", cuestionó la vía unilateral y apostó por un referéndum pactado.

"El Gobierno no responde por qué negocia la autodeterminación con un condenado por sedición y malversación, delito que pedían excluir de indulto", ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Además, el presidente del PP ha criticado que el Gobierno se dedique a "arremeter contra el Tribunal Supremo por no avalar un fraude de ley". "No es valentía, es convalidar delitos para seguir en el poder", ha proclamado.

EL GOBIERNO SE REAFIRMA EN SU RECHAZO AL REFERÉNDUM

Sin embargo, varios miembros del Gobierno se han reafirmado este miércoles en su rechazo al referéndum. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha recalcado en el Congreso que el derecho de autodeterminación no puede aplicarse en Cataluña porque no esta contemplado en la Constitución ni en la ONU. Eso sí, ha defendido la utilidad pública de los indultos.

Después de que Gamarra se haya mostrado convencida de que está "tomada" la decisión de los indultos y que habrá pasos en la mesa de diálogo con Cataluña, Calvo ha echado en cara a la dirigente 'popular que ya apunte a cuestiones que "no han ocurrido". "No voy a contestar a nada que no ha ocurrido", ha asegurado ante el Pleno de la Cámara Baja.

Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha referido en una entrevista en Telecinco a la posibilidad de que ERC plantee en la mesa de diálogo la celebración de un referéndum. "Esto ya lo he vivido varias veces. Ellos saben perfectamente que no entramos a hablar de eso y han asumido también que su proyecto, al que no renuncian ni deben renunciar es un proyecto a un tiempo que no pueden precisar", ha explicado.

GÉNOVA' VE AL GOBIERNO "CADA VEZ MÁS NERVIOSO"

Fuentes 'populares' consideran que las respuestas del Gobierno a los indultos en la sesión de control del Congreso evidencian que está "cada vez más nervioso" porque sabe que "no cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles, tampoco de los votantes socialistas". Por eso, critican que los ministros dediquen las intervenciones parlamentarias a "atacar al PP y mentir".

Aunque Casado no ha formulado pregunta de control al presidente del Gobierno al estar Pedro Sánchez de viaje en Argentina, ha asistido al Pleno para escuchar las preguntas de los diputados del Grupo Popular "por respeto y para reivindicar el parlamentarismo", según subrayan fuentes de la formación.