Casado acusa al Gobierno de seguir "ocultando" las reformas comprometidas con Bruselas y de dónde va recortar

Elvira Rodríguez dice que siguen sin conocer ese plan y qué va a pasar con los impuestos, las pensiones o el mercado de trabajo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de seguir "ocultando" las reformas comprometidas con Bruselas y de no explicar de dónde "va a recortar 40.000 millones de déficit en 2022".

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

Casado se ha pronunciado así después de que el Gobierno haya elevado la previsión de déficit para el año 2021 hasta el 8,4% del PIB, lo que supone siete décimas más respecto a la previsión del 7,7% recogida en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Es el dato que ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, antes de que el Ejecutivo remita a Bruselas el Programa de Estabilidad 2021-2024 y el cuadro macroeconómico, así como el Plan de Recuperación con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos.

El presidente del PP ha asegurado que el Gobierno sigue sin dar conocer las reformas que ha negociado con Bruselas y ha emplazado al Gobierno a aclarar si va a realizar ajustes en pensiones, sueldo de los funcionarios e impuestos, un mensaje en el que ha hecho hincapié en todos sus actos electorales de los últimos días con motivo de los comicios del 4 de mayo.

"El Gobierno debe decir antes del 4 de mayo a los madrileños si va a recortar las pensiones, si va a hacer más rígido el mercado laboral o va a subir los impuestos en 90.000 millones", proclamó Casado este mismo jueves.

Y lo mismo ha exigido hoy al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. "Después de la EPA y la caída del PIB, el Gobierno revisa el déficit al alza, sigue ocultando las reformas comprometidas con Bruselas y no explica de dónde va a recortar 40.000 millones de déficit en 2022", ha denunciado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

RODRÍGUEZ: "UN GOBIERNO OSCURANTISTA QUE NO DIALOGA"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, que se ha quejado de que sigan "sin conocer" el Plan de Recuperación que se ha enviado a Bruselas. Según ha agregado, los "resúmenes" que hicieron llegar hace tres semanas "no explicaban cuáles son las reformas" que se van a realizar.

"No sabemos qué va a pasar con nuestros impuesto, con nuestro sistema de pensiones ni qué va a pasar con nuestro mercado de trabajo. En fin, más de lo mismo con un Gobierno oscurantista que no dialoga, que no pacta y que ha hecho un plan a largo plazo de España por su cuenta y riesgo", ha advertido Rodríguez en un acto junto al vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

Además, la dirigente del PP ha criticado que, con las malas cifras económicas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente hoy unas estimaciones optimistas en comparación con las que presentan otros organismos como el Banco de España.

ANA BELTRÁN VE UNA "VERGÜENZA" QUE NO CUENTE CON EL PP

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha admitido que en el PP hay mucha preocupación por el uso que Pedro Sánchez va a hacer de los fondos europeos. "Es una vergüenza que no cuente a la oposición qué va a hacer", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que Sánchez no haya seguido el ejemplo del primer ministro italiano, Mario Draghi, y no haya negociado el Plan de Recuperación que ha enviado a Bruselas con el primer partido de la oposición, los agentes sociales o las comunidades autónomas.

Beltrán, que ha presentado un desayuno informativo del consejero madrileño Enrique López con empresarios, ha afeado a Sánchez que no tenga en cuenta el plan de choque económico propuesto por el PP y que Pedro Sánchez "suba los impuestos en vez de bajarlos, como Francia, Italia, Grecia y Portugal". "El PP está cansado de ver cómo Pablo Casado tiende la mano a Sánchez para activar España mientras el Gobierno mira hacia otro lado", ha concluido.