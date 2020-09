Casado acusa a Sánchez "avalar" con su silencio los "ataques" al Rey: "Demuestra complicidad y cobardía"

Dice que lleva tres días desaparecido y sin dar la cara para defender al Rey tras las palabras "incendiarias" de Garzón e Iglesias

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el silencio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante los "ataques" al Rey demuestra una "absoluta complicidad y profunda cobardía". Así, ha denunciado que lleva tres días "desaparecido" en vez de "dar la cara" y defender al monarca tras las declaraciones "incendiarias" de dos ministros de Podemos.

"El colmo es avalar, callar y otorgar ante las declaraciones incendiarias del ministro comunista Garzón y del vicepresidente populista Pablo Iglesias contra la Casa Real y su majestad el Rey", ha enfatizado Casado, después de que el titular de Consumo acusara a Felipe VI de "maniobrar" contra el Gobierno y el líder de Podemos pidiera "neutralidad" al monarca.

El pasado sábado, en un acto del PP de Aragón, Casado ya solicitó la destitución inmediata de Garzón y anunció que el Grupo Popular llevará al Congreso la petición de reprobación de Iglesias, al tiempo que reclamará la comparecencia de Sánchez en el Pleno de la Cámara Baja.

"ATAJOS QUE SON CLARAMENTE ILEGALES Y COBARDES"

Este lunes, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Casado ha emplazado a Sánchez a defender públicamente al Rey y la unidad nacional, al tiempo que ha asegurado que aquellos que quieren una república en España deberían llevar al Parlamento una reforma de la Constitución agravada.

Sin embargo, el presidente del PP ha dicho que, conscientes de que no tienen apoyos parlamentarios suficientes para esa reforma constitucional, intentan "hacer atajos" que son "claramente ilegales y cobardes", como "es este espectáculo contra el Rey".

Dicho esto ha criticado duramente que Sánchez esté "desaparecido" y no diga "nada" ante esos "ataques" contra la jefatura del Estado. "Demuestra una absoluta complicidad con esos ataques, ya que no los desmiente, pero también una profunda cobardía porque intenta que su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con aquellos que quieren destruir la unidad nacional", ha enfatizado.

Casado ha insistido en que Sánchez es "cobarde" al "no dar la cara" y salir a defender al Rey y la unidad nacional. A su entender, lo que está ocurriendo es "un disparate" desde el punto de vista político y "una gran cobardía desde el punto de vista personal".

NO SE CREE LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ

Al ser preguntado si no se cree las declaraciones de Sánchez asegurando que el PSOE tiene tradición republicana pero que suscribió el pacto constitucional, incluyendo la monarquía parlamentaria, Casado ha reconocido que no le cree ni él ni "nadie en España" porque "no ha parado de mentir en todo momento".

"Lo que dijo en campaña electoral no lo ha cumplido. Prometió hacer una ley para tipificar el referéndum ilegal y ahora lo que hace es indultar a los presos que han dado un golpe", ha afirmado, para añadir que en caso de la Monarquía el orden constitucional debe defenderse "todos los días" y no solo los días en que hay elecciones.

En este punto, ha dicho que el "problema" es que Sánchez "lleva tres días sin defender al Rey de España". "Es decir a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y hace seis que quien la encarnara fuera don Felipe de Borbón. Lo votamos los españoles, un recordatorio para el señor Garzón y el señor Iglesias", ha aseverado.

Así, ha asegurado que "a los que no votaron los españoles para estar en el Gobierno, porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos, fueron a Garzón y a Iglesias". "Por eso, nosotros decimos la verdad y Sánchez no para de mentir", ha proclamado.

El presidente del PP ha afirmado que "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo" y ha subrayado que "a ningún gobernante se le toleraría el cúmulo de engaños y mentiras" que se está produciendo en esta legislatura.

"UNA CRISIS INSTITUCIONAL DE PRIMER ORDEN"

Durante la entrevista, el líder de los 'populares' ha subrayado que es un "mensaje bastante inquietante y perturbador" que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que va a tramitar los indultos de los condenados por el 1-O.

"Lo que está pasando es una crisis institucional de primer orden, en la cuál lo que se hace es acercar presos etarras para contentar a Bildu y contentar a aquellos que han dado un golpe a la legalidad constitucional prometiendo una tramitación de indultos o una modificación del delito de sedición", ha proclamado, para añadir que "el colmo" ahora es "avalar" y "callar" ante las declaraciones "incendiarias" contra el Rey de Garzón e Iglesias.

Tras asegurar que lo que está ocurriendo es "inadmisible", ha recalcado que el "único responsable" es Pedro Sánchez al dar "carta de naturaleza a esas alianzas" para "lograr unos votos" pero a cambio de "degenerar las instituciones españolas".