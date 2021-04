Casado acusa a Sánchez que busca "ganar tiempo" hasta el 4M para "ajustes" tras "ocultar" una caída de 30.000 millones

Dice que ofreció hace meses al Gobierno pactar las reformas y recomendaciones de la UE pero se le "excluye y le oculta información"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber "ocultado" una caída de la economía de 30.000 millones de euros y "engañar" a los españoles con las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Dicho esto, ha señalado que ahora busca "ganar tiempo" hasta las elecciones del 4 de mayo para no decir que tiene que "ajustar" las pensiones o los impuestos porque "no cuadran las cuentas".

El vídeo del día Monasterio apoyará una ampliación del Zendal si llega al Gobierno de Madrid

Así se ha pronunciado Casado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, dos días antes de que Sánchez presente en el Congreso el plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de España, que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

Al ser preguntado si Sánchez le ha llamado antes de presentar ese plan, Casado lo ha negado y ha señalado que esa falta de contacto con su partido es "una vergüenza para la democracia española". "Los españoles no tenemos ni idea de lo que está negociando Sánchez en Bruselas y esto no pasa en ningún país del mundo", ha proclamado.

VE "INSÓLITO" QUE ESE PLAN NO SE VOTE EN EL CONGRESO

En este punto, ha subrayado que en Italia "cayó" el Gobierno por presentar ese plan de recuperación y votarlo el Senado italiano en contra. "Aquí no lo someten a votación, lo cuál es insólito", ha indicado.

Además, ha echado en cara al Gobierno que esté asegurando que "no va a negociar una reforma laboral y una reforma de las pensiones" cuando "Europa está diciendo lo contrario" y ha tenido que "reconocer" que ha "engañado" a los españoles "en las previsiones de los Presupuestos por 30.000 millones de euros".

"Sánchez ha ocultado una caída de la economía para este año o un no crecimiento de 30.000 millones de euros, que es una barbaridad", ha enfatizado, para añadir que las transferencias directas de los fondos europeos son 70.000 en seis años y este año "ocultan casi la mitad" con esos 30.000 millones.

Casado ha vinculado este asunto con las elecciones madrileñas y se ha preguntado si Sánchez "está intentado ganar tiempo hasta el 4 de mayo para no decir que tiene que ajustar las pensiones, que tiene que ajustar la reforma laboral y ajustar los impuestos porque no cuadran las cuentas".

Al ser preguntado entonces si cree que no se dan a conocer esas reformas en pensiones o mercado laboral porque hay una campaña madrileña, Casado ha dicho "por supuesto" y ha agregado que "el problema de Pedro Sánchez es que la solidaridad de Europa la está utilizando para autobombo" y "no quiere" negociar esos fondos europeos con la oposición, algo que, a su juicio, es "un auténtico escándalo".

Casado ha recalcado que el PP propuso al Gobierno "pactar las reformas y las recomendaciones" de la UE, "tendiéndole la mano hace casi un año". "Pero solo he tenido por respuesta el 'no'. Él sabrá porque si las cifras van tan mal es su exclusiva responsabilidad, ya que no ha querido contar con nadie", ha apuntado.

"DOS MILLONES DE FAMILIAS HACIENDO LAS COLAS DEL HAMBRE"

Casado ha afirmado que el Gobierno "ya no puede ocultar que en España hay seis millones de desempleados en España", "un 40% de jóvenes sin empleo", "dos millones de familias haciendo las colas del hambre" y "un millón de hogares con todos los miembros en paro".

A su entender, esas cifras reflejan un "drama" y el PP lleva meses ofreciendo al Gobierno un plan de choque económico pero el Gobierno "lo rechaza". "No es una cuestión de que la oposición no colabore. En Bruselas lo hemos hecho y ahora lo haríamos, pactando las reformas pero es que nos excluyen y nos ocultan la información", ha aseverado.

Ante la situación de los jóvenes en España, Casado ha destacado el hecho de que haya un 65% de jóvenes que vive con sus padres y ha advertido que al no emanciparse y formar una familia "peligra el estado del bienestar" porque todo es "un circulo vicioso". "Necesitamos dar empleo a los jóvenes, una revolución del empleo. Y eso hay que hacerlo con flexibilidad", ha agregado.

UN MENSAJE DE "TRANQUILIDAD" CON LAS VACUNAS

Por otra parte, Casado ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" con las vacunas antes el "caos" que se ha producido, pidiendo a todas los espectadores que se vacunen. De hecho, ha dicho que su mujer trabaja en un colegio y está vacunada con AstraZeneca.

"Son muchos más los beneficios que las dificultades que puedan publicarse y creo que hay que mandar un mensaje de confianza y no lo que está haciendo el Gobierno, que es un caos, echar la culpa a los demás y enzarzarse en disputas", ha manifestado.

Ante la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de dejar Twitter, Casado ha admitido que al escucharla "alguna vez se siente identificado" al encontrarse también con "mucho boots criticando". Sin embargo, ha admitido que esas críticas "van con el sueldo".