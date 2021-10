Casado acusa a Sánchez de "mandar a la Abogacía del Estado a torpedear la entrega" de Puigdemont a España

Dice que la condición del PP para renovar el CGPJ "siempre" ha sido la "despolitización" y añade que Europa y los jueces le dan la razón

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "poniendo velas" para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no venga a España porque si lo hace "se revienta" la llamada mesa de diálogo y se acaba la legislatura. Por eso, ha dicho que el Gobierno ha "mandado a la Abogacía del Estado a torpedear la entrega".

Casado ha denunciado que un "golpista" como Puigdemont siga "dando vueltas por Europa" y ha señalado que países como Italia están viendo que Pedro Sánchez "está gobernando con los independentistas e indulta a los que ya fueron juzgados".

"¿Por qué Sánchez en vez llamar a Italia, Alemania o Bélgica y decir 'oiga, respeten la Justicia española', manda a la Abogacía del Estado a torpedear la entrega?", se ha preguntado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press. El Grupo Popular ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que informe del papel que ha jugado la Abogacía en este proceso.

El jefe de la oposición ha afirmado que Pedro Sánchez "está poniendo velas para que Puigdemont no venga" porque si lo hace "se acaba la legislatura, se revienta la mesa de negociación de la amnistía y la autodeterminación, y se revientan los Presupuestos".

Casado ha reiterado que si el PP gobierna volverá a haber delito de referéndum ilegal como en el pasado, que hizo que "el 'Plan Ibarretxe' no prosperara" y acabará con los indultos a los presos que "han dado un golpe a la legalidad". Además, ha dicho que hará una campaña diplomática exterior para que se respete a la justicia española, que "es lo pide el Supremo".

RENOVACIÓN DEL GPJ

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPPJ), Casado ha asegurado que está dispuesto a renovarlo "mañana mismo" y ha subrayado que el PP "solo reclama lo que piden los jueces, Europa y la Constitución: que los jueces elijan a los jueces".

Casado ha señalado que su partido lleva diciendo esto mismo "tres años" y ha añadido que ya le han dado "la razón" la Comisión Europea, las asociaciones de jueces y "hasta los expertos que escriben en los medios de comunicación".

En este sentido, el presidente del PP ha indicado que la "única condición" de su partido es cambiar la ley para que se vuelva al sistema que recoge la Constitución, de forma que los jueces elijan a 12 jueces.

Y ante el hecho de que el PP no impulsara esta reforma cuando gobernó con mayoría absoluta, se ha preguntado que él qué culpa tiene y ha añadido que hay cosas que no dio tiempo hacerlas. "Yo soy yo, me han elegido los militantes, tengo mis principios y, en este caso, encima coincide con lo que dice Europa, la Constitución y los jueces", ha apostillado.

El presidente del PP ha subrayado que la condición del PP "siempre" ha sido la "despolitización" pero que el PSOE le propuso nombres que eran "políticos en ejercicio", en alusión al juez José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, su partido no lo aceptó.