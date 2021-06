Casado alaba la actuación "impecable" de Felipe VI y reprocha la de Aragonès

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Rey está actuando "de manera impecable" en Cataluña y ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no le acompañara en la cena de inauguración del Círculo de Economía este jueves, aunque sí estuvo presente en un encuentro previo y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, sí asistió a la cena y mantuvo una conversación con el regente.

En declaraciones a los periodistas este viernes tras participar con una ponencia en la XXXVI Reunión Anual del Círculo en Barcelona, Casado ha criticado que Aragonès no acompañase al monarca en la cena "más aún cuando también había otro jefe de Estado como el de Corea", y le ha acusado de no cumplir los protocolos.

Considera que el Felipe VI ha actuado "con sensibilidad y cariño" y que su presencia en Cataluña es compatible con la defensa de la Constitución, la unidad nacional y la permanencia del Estado, que es lo que la monarquía representa, según ha dicho textualmente el líder 'popular'.

Sobre la posición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre los indultos, Casado ha afirmado que "ya la ha matizado", y ha añadido que está de acuerdo con él en que son los políticos quienes tienen que hablar de estos temas.

Preguntado por cómo recoge el sentimiento favorable a estas medidas de gracia, expresado por sindicatos y empresarios en este foro, el líder del PP ha respondido que lo recoge "diciendo que toda convivencia y concordia tiene que ser en marco de la ley", y ha recordado el Plan Ibarretxe como un ejemplo de que se puede ser independentista cumpliendo la Constitución, en sus palabras.

MESA DE DIÁLOGO Y AMNISTÍA

Casado ha defendido que en España las decisiones se toman en el Parlamento nacional, y ha criticado que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat "está planteada contra la definición democrática de cualquier Estado".

También ha concretado que una amnistía solo podría plantearse en regímenes autoritarios que avanzan hacia la democracia, y ha argumentado que no puede haber amnistía en un país en el que el Código Penal ha sido aprobado por cauces democráticos.

Casado cree que la autodeterminación no cabe en este marco jurídico y que un relator internacional "no ha lugar en el caso de una autonomía", y ha pedido no hacer política de sentimientos, sino ceñirse a la ley.

Ha opinado que, tras el proceso independentista, "se ha perdido la Cataluña de la Barcelona del 92, una Barcelona que miraba al exterior, orgullosa en su diversidad y dentro de España", y ha añadido que todo el mundo debe cumplir la legalidad, independientemente de los partidos y las ideologías que defiendan.

DETENCIÓN DE CDR

También ha agradecido la labor que en su día hicieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Justicia en la detención de los CDR que presuntamente formaban parte de una organización con fines terroristas y habían hecho varias búsquedas en Internet de "posibles objetivos" entre los que figuraba Casado.

Ha celebrado la detención para que no puedan "perpetrar un atentado contra nadie", y ha dicho que nadie va a hacer que deje de venir a Caraluña, tierra de concordia y convivencia, ha definido.

