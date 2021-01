Casado anima ir a votar porque es "tan seguro como ir a por pan" y dice que la abstención ayuda al independentismo

Asegura que si Illa, el "visir y valido" de Sánchez, tiene un buen resultado hará gobierno con ERC como ha ocurrido en el pasado

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha animado a los catalanes a acudir a votar en las elecciones del 14 de febrero porque es "tan seguro como ir a comprar el pan" y ha alertado de que el abstencionismo esa jornada beneficiaría a los independentistas o sus "palmeros, el PSC".

"Apelo a que con todas las medidas sanitarias garantizadas se haga una masiva participación para sacar a este Gobierno de la Generalitat", ha declarado Casado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

El líder del PP ha asegurado que quería lanzar "un mensaje de tranquilidad" porque ir a votar es "tan seguro como ir a comprar el pan". "Si los constitucionalistas, los moderados, los centrados, los europeístas se abstienen el 14 de febrero van a volver a ganar los independentistas o sus palmeros, los del PSC, que van a cambiar los votos de Cataluña en el Parlament para mantener a Sánchez en la Moncloa", ha manifestado.

DICE QUE EL PP ES EL "ÚNICO CAMBIO POSIBLE"

Casado ha afirmado que el PP plantea en Cataluña "un cambio real" porque, según ha dicho, "lo que ofrecen los demás partidos ya saben a lo que conduce". "ERC y el PSC ya han gobernado juntos en varias ocasiones", ha señalado.

A su entender, si ambos partidos suman volverán a pactar tras el 14 de febrero. "SI Illa tiene un buen resultado va a hacer gobierno con ERC. El único cambio posible es el que protagoniza Alejandro Fernández y el PP, que es acabar con los tripartitos de la izquierda radical y con los gobiernos independentistas", ha aseverado.

Casado considera que Pedro Sánchez lo que quiere con Illa, "su visir y su valido", es que "se alíe con ERC para que no le haga lo que le hizo ayer" en el Congreso, en alusión al rechazo de los republicanos al decreto sobre fondos europeos.

Además, ha afirmado que Illa ha sido un "pésimo gestor" como ministro de Sanidad y ha dejado el Ministerio con "90.000 fallecidos y dos millones de contagiados". A su juicio, los catalanes "no merecen al peor ministro de Sanidad de Europa".

"LAS MISMAS RECETAS" QUE EN MADRID Y CCAA DEL PP

El presidente del PP ha subrayado que Cataluña "necesita buena gestión" porque hay "un drama". Así, ha destacado que hay "medio millón de catalanes que están en paro" y ha añadido que de ellos "40.000 jóvenes y 280.000 mujeres".

En este punto, ha explicado que el PP plantea ante las elecciones suprimir los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio, reducir el 3% de IRPF autonómico "que tiene Cataluña por encima del de Madrid o Andalucía" y "suprimir los 15 impuestos" autonómicos que hay en este territorio.

"Alejandro Fernández se compromete a hacer un Zendal en Cataluña porque están los hospitales demasiado saturados y garantiza la libertad de educación de la concertada y especial", ha declarado el líder del PP.

Según ha dicho, quieren aplicar en Cataluña las "mismas recetas" que su partido ha aplicado en Madrid u otras autonomías donde ha gobernado después de que esta "tierra maravillosa" lleve "diez años lastrada por el 'procés' y por dos tripartidos del PSC".

NIEGA PREOCUPACIÓN POR VOX

Ante el hecho de que algún sondeo sitúa a Vox por encima del PP y si le preocupa ese posible sorpasso, Casado lo ha negado y ha añadido que "ha quedado bastante claro" que en Cataluña el PP es una "fuerza importante" y ha gobernado en España 15 años.

Casado ha criticado que Vox haya "salvado la cara" al Gobierno al permitir con su abstención que se apruebe en el Congreso el decreto de los fondos europeos y ha recalcado que ese hecho evidencia que "los extremos se unen" y los "radicales se ayudan".

En este sentido, ha recordado que Sánchez ya "ayudó a Vox" en la campaña de noviembre de las generales "con la exhumación de Franco"."Ahora Vox ayuda a Sánchez en su campaña vital catalana absteniéndose de estos fondos. Pero el PP no se puede abstener ni los catalanes no se pueden abstener porque si nos abstenemos votando esto o no yendo a votar en Cataluña el problema es que Sánchez tiene mucho más poder para hacer lo que quiera", ha avisado.

TERCER GRADO A LOS PRESOS DEL 'PROCÉS'

Ante el hecho de que la Generalitat haya concedido de nuevo el tercer grado a los presos del 'procés' en plena campaña catalana, Casado ha señalado que ahora que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "negocian con los independentistas" quieren darles "indultos" o reformar el delito de sedición.

En este punto, ha dicho que, como en España el Gobierno "no le deja trabajar", el PP lo hace en Europa. Por eso, ha dicho que su partido consiguió hace unos días que el Parlamento Europeo "aprobara una reforma de la euroorden para que personas como Puigdemont y prófugos de la Justicia sean entregados de forma automática".