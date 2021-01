Casado anuncia que el PP recurrirá ante el Constitucional la ley del Gobierno que "facilita la okupación"

Dice que el Gobierno de PSOE y Podemos está "en descomposición" y que su "único pegamento es el poder" y "desmantelar los contrapoderes"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este sábado en Barcelona que su formación presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto ley del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que, a su juicio, "facilita la okupación en España". Según ha recalcado, lo que está sucediendo es "insostenible".

Casado, que ha presentado en Barcelona la candidatura del PPC a las próximas elecciones catalanas, ha subrayado que la seguridad jurídica, la propiedad privada, la libertad individual y el libre mercado son "principios básicos" de cualquier sociedad avanzada y están "siendo atacados con membrete oficial" donde gobierna "la izquierda, los independentistas y los populistas".

Varios cargos del PP ya habían criticado duramente estos días que el Ejecutivo haya modificado la norma aprobada en diciembre que permitía el lanzamiento en todos los casos en los que hubiese delito, para matizar ahora --en la publicación en el BOE de esta semana la norma sobre consumidores vulnerables-- que no se podrá expulsar a los 'okupas' de una vivienda cuando la entrada en la misma se haya producido sin "intimidación o violencia".

"HAY DEMASIADA INSEGURIDAD EN LAS CALLES"

Casado ha asegurado que ese real decreto del Gobierno "facilita la usurpación de bienes inmuebles". "Por eso anuncio que el mismo lunes vamos a acudir al Tribunal Constitucional contra el real decreto que facilita la ocupación en España. Esto es insostenible", ha proclamado.

En este punto, ha indicadoo que, mientras la gente "pierde la capacidad de tener su vivienda con tranquilidad", el Gobierno de Sánchez se dedica a plantear que "no se puede desahuciar a los que entran en una vivienda si no lo hacen de forma violenta". "¡Ya me diréis vosotros qué es más violento que entrar en algo que no es de tu propiedad!", ha exclamado.

En clave catalana, ante la proximidad de las elecciones del 14 de febrero, Casado ha afirmado que hay "demasiada inseguridad en las calles" y "demasiadas viviendas ocupadas". De hecho, ha señalado que este sábado se han denunciado 20 ocupaciones ilegales de vivienda en Cataluña y ha agregado que ésa es la media de los últimos días en esta autonomía.

"La mitad de las ocupaciones denunciadas se producen en Cataluña y quizá tiene algo que ver que aquí la alcaldesa de Barcelona no lo condena y que la Generalitat incluso legisla a favor de los okupas", ha enfatizado.

"UN GOBIERNO EN DESCOMPOSICIÓN"

En su intervención en Barcelona, Casado ha aludido también a las divergencias y "disidencias pactadas" del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos en temas como las pensiones y ha pedido "claridad" porque, en su opinión, "se está viendo un Gobierno en descomposición".

"El único pegamento que tiene es el poder y el desmantelamiento de todos los contrapoderes, de los reguladores, de las instituciones, de la oposición, de los medios libres y de las redes sociales que les critican", ha manifestado, para avisar que el PP no va a tolerar que "este Gobierno de facciones intente ser el Estado en sí mismo".

En opinión de Casado, "basta ver el BOE para ver que el Ejecutivo no toma decisiones en base al interés general sino en una especie de reparto de prebendas para mantener un Gobierno que es fallido". "Este no es un Gobierno con dos almas, sino un Gobierno sin cabeza que acaba siendo un lastre para los españoles", ha afirmado Casado, quien ha criticado después que "cada ministro se enmiende a sí mismo y a los demás".

"OPACIDAD" CON LOS FONDOS EUROPEOS

Además, el presidente del PP ha denunciado una vez más la "opacidad" del Gobierno con los fondos europeos y ha avisado que "no es un 'plan Marshall' que pueda disponer libremente el Gobierno de él". Según ha añadido, se trata de una ayuda que da Europa para afrontar "un momento crítico para España".

Tras quejarse de la falta de información al PP con esos fondos, ha acusado al Gobierno de querer repartir ese dinero "arbitraria y clientelarmente sin dar cuentas al Parlamento, a la oposición, a las autonomías y a los ayuntamientos".

"Vamos a pelear porque esto no se convierta en un peronismo a la Argentina y en un 'plan E' a disposición de la compra de voluntades", ha avisado el líder de los 'populares' en su acto de precampaña electoral.

UN FONDO PARA LAS EMPRESAS DE 50.000 MILLONES

Por otra parte, ha recordado que hace días anunció en el Círculo de Economía que el PP apoya la propuesta de Foment del Treball, la patronal catalana, para crear un fondo de 50.000 millones de euros con "liquidez directa" para las empresas viables que "ahora mismo están en situación de cerrar" y "mandar a la calle a demasiados trabajadores".

Casado ha señalado que al PP se le "agota la paciencia" después de que el Gobierno no actúe en este sentido y ha avanzado que el PP va a registrar en el Congreso la próxima semana una iniciativa para impulsar ese fondo.

"No puede ser que el Gobierno de España sea el país de la UE que menos ha invertido en ayudas directas a las empresas", ha declarado, para recordar que precisamente el tejido empresarial de España está formado por pequeñas empresas.