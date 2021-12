Casado apoya la "acertada" decisión de Mañueco y dice que hay "precedentes" recientes tras las "deslealtades" de Cs

Añade que 'Génova' se volcará en la campaña y, tras asegurar Cs que no buscaba una moción de censura: "También lo negaba para Murcia"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este lunes que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha actuado con "plena responsabilidad" y ha apoyado su "acertada" decisión porque hay "precedentes" recientes tras "deslealtades" de Ciudadanos que "avalan" el adelanto electoral en esta región. Tras confirmar que la dirección nacional del PP se volcará en la campaña, se ha mostrado convencido de que su formación logrará "gran respaldo" en las urnas el 13 de febrero.

"Mañueco tiene todo el apoyo de la dirección nacional del partido porque creo que es una persona responsable que ha hecho todo lo posible para mantener la estabilidad institucional en Castilla y León y finalmente no ha sido posible y ha decidido dar la voz a los castellano y leoneses para mantener un proyecto que ha sido un éxito", ha manifestado.

Casado, que ha asistido a la clausura del acto 'Europa verde y digital' organizada por el diario 'El Mundo', ha destacado que Mañueco ha bajado impuestos y ha creado empleo, manteniendo además un apoyo al municipalismo y a los pequeños núcleos de población con el objetivo de que "haya más igualdad para las nueve provincias". Ahora, ha proseguido, el PP quiere "seguir avanzando en el reforzamiento de los servicios sociales y en la creación de empleo y prosperidad".

HABLA CASI A DIARIO CON MAÑUECO

Al ser preguntado cuándo le avisó Mañueco de que adelantaría las elecciones, Casado ha dicho que hablan "mucho, últimamente casi a diario", debido al aumento de contagios por la pandemia. "Tiene todo el respaldo y el PP se va a volcar con las elecciones en Castilla y León", ha abundado.

Ante el hecho de que Cs hable de traición y vea detrás del adelanto una estrategia de 'Génova', el presidente del PP ha subrayado que "la decisión la ha tomado Mañueco" pero cuenta con todo su apoyo. "Pero es una decisión que compete exclusivamente al presidente de la Junta de Castilla y León, como a todos los presidentes autonómicos", ha manifestado, para mostrarse convencido de que este paso tendrá "gran respaldo".

En este sentido, ha señalado que en las conversaciones que tiene con sus 'barones' les dice que "antepongan los intereses de sus vecinos y paisanos a los intereses del partido" porque el PP es un "instrumento al servicio de los españoles, de la libertad y de la prosperidad" de los ciudadanos.

Al ser preguntado por las críticas en otros partidos por hacer campaña en plena sexta ola, Casado ha recalcado que "si algo ha caracterizado la gestión de Mañueco ha sido la prudencia y la responsabilidad".

"Pero este caso también había claramente indicios, como ha explicado él esta mañana de que a partir del mes de marzo pudiera haber una moción de censura. Lamentablemente en este caso tenemos precedentes muy recientes que avalan la decisión de Alfonso Fernández Mañueco", ha apostillado.

Tras asegurar que los castellano y leoneses llevan "mucho tiempo apostando por las políticas del PP" en esta región, ha puesto en valor la gestión en materia educativa, sanitaria y de empleo en esta comunidad por parte del Ejecutivo liderado por Mañueco.

"Esto es lo que funciona y es lo que necesita mi tierra y por eso tiene todo el apoyo, creo que es una decisión acertada y estoy convencido de que el 13 de febrero tendrá un excelente resultado para tener una mayoría suficiente y aplicar todas las políticas del PP sin cortapisas y sin ningún tipo de chantajes como el que ha sufrido en los últimos días", ha enfatizado.

MAÑUECO "UN CABALLERO"

Tras las críticas del vicepresidente Franciso Igea, que ha dicho que se ha enterado en una entrevista radiofónica, Casado ha señalado que "cualquiera que conozca a Alfonso Fernández Mañueco sabrá que es un señor y un caballero", que "ha hecho todo lo posible para mantener la estabilidad política en CyL",

"Los que han hecho pactos a espaldas del presidente de la Junta son los que tendrán que explicar qué ha pasado. Pero creo sinceramente que ha actuado con plena responsabilidad y con lo que tiene que hacer un político, de forma que cuando hay una duda y una quiebra en una estructura o una coalición de gobierno, ponerse a disposición de los ciudadanos", ha aseverado.

Ante las declaraciones de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, asegurando que Mañueco le dijo que no adelantaría elecciones y que ahora cede a las "presiones" de Casado, el líder del PP ha insistido en que el presidente de la Junta ha tomado una decisión que "solo le compete a él" pero que cuenta con su apoyo.

"Y es lo que he hecho siempre con el respeto de presidentes autonómicos que han tenido que llegar a esta decisión, siempre motivados como fue el caso de Ayuso, por la irresponsabilidad o la deslealtad de sus socios de gobierno, como pasó también en Murcia y como me consta, ya que se hace referencia, no está ocurriendo en Andalucía", ha manifestado, para añadir que el presidente de la Junta de Andalucía tiene "mucha tranquilidad en la estabilidad de su gobierno".

Ante el hecho de que Cs niegue que buscase una moción de censura en CyL, Casado ha respondido que "también lo negaban para Murcia" hace unos meses. Finalmente, ha confirmado que "todo el PP se va a volcar con Castilla y León en los próximos meses y ha recordado que él es palentino y conoce bien esa tierra, ya que ha sido además diputado por Ávila durante ocho años.