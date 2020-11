Casado apoyaría confinar "áreas" donde el virus estuviera "descontrolado" pero exige que sea con "criterios científicos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que apoyaría confinar determinadas "áreas" si así se considera porque el virus está "descontrolado" pero ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que las restricciones se adopten con "criterios científicos de verdad" y no con "expertos imaginarios".

El líder del PP ha pedido al Gobierno central medidas "eficaces, correctas y con base médico-científicas" para frenar la propagación de la pandemia. Preguntado sobre si daría su apoyo a un confinamiento domiciliario, como están pidiendo las autonomías de Asturias, Ceuta y Melilla, Casado ha subrayado que lo harían como ya lo apoyaron, durante dos meses, en la primera ola del coronavirus.

"Si una Comunidad Autónoma en base a sus estadísticas o si el Gobierno, nos fiáramos de su criterio, considera que el virus está absolutamente descontrolado en un área y hay que confinarla, nosotros, como hicimos en la primera oleada, apoyaríamos eso", ha explicado el presidente del PP en una entrevista en TRECE, recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha aclarado que no quiere que el Ejecutivo utilice "la comodidad de gobernar por decreto" y "no hacer medidas eficaces". Por ello, ha exigido que haya "un criterio científico de verdad" y no "expertos imaginarios" contra la pandemia.

Además, ha recordado que Sánchez tumbó las medidas en la Comunidad de Madrid, donde la limitación de movilidad era por áreas sanitarias, "que estaban dando efecto" y aplicó un estado de alarma para llevar a cabo restricciones "sin diferencias" entre los distritos.

La comunidad de Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron las primeras en solicitar al Gobierno aplicar un confinamiento domiciliario para frenar la curva de contagios. En este sentido, País Vasco, Andalucía y Castilla y León han insistido en modificar el actual estado de alarma para poder abordar esta medida si fuera necesario.