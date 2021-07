Casado augura "poco tiempo" al nacionalismo porque "no tiene razón de ser" y llega un momento en que "se agota"

Considera "indeseables" a quienes acusan al PP de "aprovecharse" de las víctimas de ETA y rechaza "el blanqueamiento del asesinato sistemático"

ERMUA (VIZCAYA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, cree que al nacionalismo le queda "poco tiempo y pocas cosas que reclamar" porque en un mundo globalizado como el actual "no tiene razón de ser" y llega un momento en que "se agota".

Casado ha realizado estas manifestaciones en Ermua (Vizcaya), a donde se ha desplazado para participar en el acto de clausura de la Escuela de Miguel Ángel Blanco. Previamente, junto a dirigentes del PP vasco, entre ellos, su presidente, Carlos Iturgaiz, han realizado una ofrenda floral en el monumento que recuerda al exedil del PP de este municipio asesinado hace 24 años por ETA, tras tres días de secuestro.

En su discurso, ha defendido que el proyecto del PP tiene "mucho futuro" en Euskadi y se ha referido a quienes afirman que los populares está "en la radicalidad".

"¿Qué es la radicalidad hablar de grupos sanguíneos dependiendo de dónde has nacido, qué es la radicalidad decir que los que no hablan en la lengua en la que tú hablas son bestias taradas, qué es la radicalidad decir algo habrán hecho (..) qué es la radicalidad siendo un partido nacionalista de centro-derecha pactar con los de Podemos que quieren expropiar viviendas?. ¿Los de las leyes trans, los de la memoria histórica 60 años después son los moderados y los radicales somos los europeistas, los constitucionalistas, los que decimos me da igual en qué lengua hables, dónde hayas nacido, tu apellido o tu RH", se ha preguntado.

Casado ha afirmado que el PP defiende que "hay que vivir en paz y en libertad" y no quiere basar en la diferenciación su proyecto político y ha asegurado que el tiempo "corre a su favor", ya que el nacionalismo "llega un momento en que se agota".

"En plena globalización, en pleno mundo global, el nacionalismo no tiene ninguna razón de ser y, al final, cuando no le quedan cosas para reivindicar, para reclamar, para diferenciar, para levantar barreras para excluir, ¿qué sentido tiene? Se convierte en un partido más de derechas o de izquierdas, por eso los nacionalismos en otros países se convierten en populismos". En este sentido, ha afirmado que sabe que "les queda poco tiempo y pocas cosas que reclamar".

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Por otra parte, el líder del PP ha destacado el "coraje, la valentía, los principios" de Miguel Ángel Blanco y su "compromiso con la libertad, con España". Casado ha subrayado que sus familiares de Blanco "nunca pidieron revancha, ni exigieron venganza".

Casado ha afirmado que todo esto lo que viene a decir es que "no puede haber equidistancia entre víctimas y verdugos" y ha recordado que en España "han sido asesinadas 850 personas por defender la libertad", aunque "muchos se encarguen de que no se enseñe en el colegio".

"Hay incluso algunos juristas que hablan de un genocidio porque ese asesinato sistemático empezó siendo una maquinaria de terror dirigida a colectivos en concreto, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a funcionarios de prisiones, a miembros de las Fuerzas Armadas y posteriormente a políticos constitucionalistas, eso es precisamente un genocidio el asesinato sistemático de alguien por los condicionantes de raza, de orientación sexual o de dedicación en su vida", ha manifestado.

Por ello, según ha señalado, el PP va a seguir reivindicando que "no cabe un blanqueamiento de este asesinato sistemático" y que "no hay nada que dar a esos asesinos porque hayan dejado de matar".

Pablo Casado ha afirmado que la derrota efectiva de ETA no se hizo "por ninguna negociación" porque ETA "estaba derrotada con la ley, solo con la ley.

El líder de los populares ha añadido que también fue fundamental el movimiento cívico. "Dejó de haber complicidad a aquellos que decían algo habrán hecho, empezamos a estar orgullosos de aquellas personas que tenían que ir a un bar acompañados por otros seis valientes que eran los escoltas", ha agregado.

Casado ha aludido al "éxodo masivo" de centenares de miles de vascos" hace reflexionar sobre "hasta qué punto llegó esta maquinaria despiadada de ingeniería social que quería expulsar cualquier rasgo de ideología desafín a un nacionalismo caducó y sin espacio en un mundo globalizado".

El líder del PP ha indicado que, por ello, ahora tienen que seguir reivindicando lo que "aún está pendiente por hacer" porque el País Vasco como en el resto de España "se sigue enfrentando la libertad por aquellos que no creen en ella".

"Si a David Chamorro por estar en universidad defendiendo con una asociación constitucionalista un ciclo de conferencias le dieron una paliza llamándome facha, si a Iñaki García Calvo le sacaron de un bar y le dijeron vete de esta calle porque has sido un concejal 'maqueto' o si a Mikel Iturgaiz jugando al fútbol unos energúmenos le dicen te vamos a quemar vivo con tu padre es la muestra de que han perdido, de su cobardía y de que son miserables", ha añadido.

Tras afirmar que el PP está "en el lado correcto de la historia", Pablo Casado ha calificado de "indeseables" a lo que dicen que el PP "se aprovecha" de las víctimas de ETA y les ha recordado que este partido es "víctima de ETA". "Presido una organización política institucionalmente clave para España que es víctima del terrorismo porque a Miguel Ángel y a Goyo Ordóñez los mataron por ser del PP", ha añadido.

Por lo tanto, ha asegurado que "claro" que tienen que "hablar en nombre de las 24 víctimas del terrorismo, al menos, las del Partido Popular y creo que "con cierta legitimidad para poder hablar sobre las otras 830".

Por otro lado, ha añadido que cuando el PP dice que no va a participar en ningún acto en el que esté EH Bildu no están "rompiendo ningún consenso institucional" sino que lo están preservando.

"Estamos pidiendo que no se rompa porque nunca en un homenaje a las víctimas del terrorismo había estado presente la editora de un periódico que señalaba a las víctimas de sus páginas para que luego fueron asesinadas cómo es la actual portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

Por tanto, se ha preguntado que cómo pretenden que los familiares de las víctimas estén en un homenaje "junto con los que aún a día de hoy siguen diciendo que merece la pena la lucha terrorista de ETA o incluso a partidos que dicen que ETA tiene explicaciones políticas como es Podemos".

"¿Quién ha cambiado de bando, quién ha roto el consenso democrático?, quién se ha vendido por un puñado de votos para unos presupuestos y para una investidura? ¿Mari Mar Blanco, Mikel Iturgaiz o Pedro Sánchez? (..) ¿A quién le dice José Mari Múgica, vendiste tu alma a cambio de unos votos? A nosotros no", ha afirmado.

Casado ha afirmado que no está concluida su labor porque en Euskadi se siguen haciendo "ongi etorris a asesinos que salen de la cárcel muchas veces con beneficios penitenciarios que no merecerían y llegan a sus pueblos como gudaris".

Por ello, según ha manifestado, "muchos han decidido irse" y ya no votan en el País Vasco. "Por eso a lo mejor se explica que el constitucionalismo tenga menos peso en el País Vasco, pero "tiene mucho futuro en el País Vasco".

En primer lugar, según ha añadido, "para acabar la tarea pendiente de prohibir los 'ongi etorris'" y para hacer que "no haya ni un solo beneficio penitenciario si los asesinos y etarras no han colaborado efectivamente en el esclarecimiento de 300 asesinatos que quedan impunes, para que la víctima esté presente en todo el procedimiento penal y que no se pueda conceder ningún tipo de progresión de grado sin haberla escuchado".

Casado ha afirmado que "no es verdad que esto ya esté culminado", están "en el aparato de los mandos del Estado los batasunos que reivindican el asesinato de 850 inocentes" y "hacen lo que quieren" porque "Sánchez depende de ellos".