Casado avisa que irá a Bruselas si Sánchez no publica su pacto con la UE sobre la condicionalidad de los fondos europeos

Denuncia la "ausencia" de Sánchez en el debate de los Presupuestos, que ve "desfasados" y "ruinosos": "Son un bodrio"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, que irá a Bruselas si el Gobierno no hace público esta semana sus acuerdos sobre la condicionalidad en la recepción de las ayudas europeas. Tras asegurar que "ya está bien de mentir" porque Sánchez dice una cosa en Europa y otra en España, ha cuestinado que el Ejecutivo vaya a ejecutar esos fondos europeos que va a recibir España.

Así se ha pronunciado en el debate sobre las enmiendas de totalidad que se celebra en el Pleno del Congreso, en el que ha recriminado a Pedro Sánchez que no haya asistido a escuchar la posición de su partido sobre unas cuentas que ha calificado de "falsas", "radicales" y "ruinosas". "Son un bodrio presupuestario", ha exclamado.

"Señor ausente presidente del Gobierno, ¿por qué no publican el acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para saber la condicionalidad de la recepción de fondos? Si no lo hacen público esta semana, iremos al Parlamento europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique y lo haremos público para todos los españoles", ha advertido.

"YA ESTÁ BIEN DE MENTIR"

Casado ha echado en cara al presidente del Gobierno que diga una cosa en Bruselas y otra en España. "Ya está bien de mentir. Allí una cosa y aquí otra", ha enfatizado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

Asimismo, el jefe de la oposición ha afirmado que "todo el programa reformista de Sánchez ha sido seis contrarreformas al PP" en materia educativa y laboral, con la unidad de mercado, con la Ley de Vivienda o en materia fiscal.

A renglón seguido, ha afirmado que el Gobierno ha ejecutado solo el 4,72% de los 14.000 millones que han llegado de fondos europeos desde este verano y ha añadido que en los últimos años solo han ejecutado un 40% de los fondos de cohesión. Es más, ha dicho que solo ha utilizado "un 20% de las ayudas a las pymes propias, no condicionadas".

Por eso, ha cuestionado que el Gobierno vaya a ejecutar los fondos que recibe de Bruselas tras la crisis europea. "¿Por qué pretenden que nos creamos que van a ejecutar el 100% de los fondos europeos?", se ha preguntado, para añadir que no lo han cumplido en los demás programas de ayuda.

En este sentido, ha dado por hecho que el Gobierno no va a ejecutar "27.000 millones de las cuentas europeas". "Eso no se lo cree nadie señora ministra. No se lo creen en Bruselas ni se lo creen en Madrid. Por tanto, un poco de seriedad", ha defendido.

Según Casado, con este "plan E" que el Gobierno quiere hacer "de los fondos europeos no se sale de la crisis" porque hay que hacer reformas estructurales y no "dilapidar" esas ayudas en una actuación "keynesiana-peronista para dar a cada uno lo que cree que va a comprar su voto".

EL "SAINETE" CON LA REFORMA LABORAL

El jefe de la oposición ha subrayado que la UE pide a España reformas para que sea un país "solvente" y no que "una vez más tengamos que acudir a la ayuda y ser un problema" para los demás socios europeos.

En su discurso, ha arremetido contra Podemos, que ha hecho "poner patas arriba la legislación laboral en un sainete durante esta semana" que, a su juicio, "ha avergonzado a España y al resto de socios europeos" cuando en este último año el propio Ejecutivo ha usado esa reforma laboral del PP para "un millón de ERTEs de los que hoy presumen".

El líder del PP también ha criticado contra la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de subir las cotizaciones para "que los baby boomers tengan pensión" cuando el Gobierno se ha "cargado" el factor de sostenibilidad generacional que aprobó el PP y el índice de revalorización. "¿Es que esto es de recibo?", se ha preguntado.

CRITICA LA AUSENCIA DE SÁNCHEZ

El líder del PP ha recriminado al presidente del Gobierno que no haya asistido al Pleno del Congreso a escuchar la posición de su partido sobre unas cuentas que ha calificado de "falsas", "radicales" y "ruinosas". "Son un bodrio presupuestario", ha llegado de decir.

Casado ha arrancado su intervención en este debate de totalidad de los Presupuestos censurando la ausencia de Sánchez de la sesión vespertina y recordando unas palabras que pronunció en 2015, cuando denunció que no fuera el entonces presidente Mariano Rajoy quien subiera a la tribuna a defender los Presupuestos.

"Hoy usted no lo hace, y lo entiendo", ha dicho el presidente 'popular' teniendo en cuenta, según ha apuntado, que estos Presupuestos "nacen muertos" y es "su último PGE" en Moncloa. De hecho, ha afirmado que son unos Presupuestos que "no se cree ni siquiera la ministra de Hacienda", a la que ha reprochado su "triunfalismo".

Casado ha afirmado que los PGE son "insensibles" y "falsos" como así lo han evidenciado organismos como el Banco de España o el FMI; "radicales", porque están pactados con Bildu "a cambio de la excarcelación de 200 presos de ETA" y con ERC, "a cambio de los indultos"; y "ruinosos", porque "suben el despilfarro del gasto público además de los impuestos".

Además, ha denunciado la "hipocresía" del Gobierno hablando de una nueva forma de salir de la crisis distinta a la del 2008 porque ese "austericidio fue letal" cuando, según ha recalcado, en aquella fecha gobernaba el PSOE, que se dedicó a "recortar las pensiones, congelar el sueldo de los funcionarios y recortó en 45.000 millones de euros el Estado del Bienestar".

"El austericidio fue suyo y nosotros pagamos sus deudas", ha proclamado, para recrimina a Montero que tenga la "desfachatez" de acudir a la Cámara con esa "hipocresía". Además, ha afirmado que con el Gobierno del PSOE los españoles se "empobrecen más" debido a los impuetos y ahora también por la inflación.

Tras señalar que en España hay "un mal gobierno" y por eso España está a la cola en la recuperación, ha recalcado que la inflación es "global" pero la "acusa más" nuestro país. En este punto, ha aludido a la energía y al problema de abastecimiento gasista "por la incompetencia de este Gobierno", el "sectarismo" y la "cerrazón ideológica".

"Antes pedía dimisiones cuando subía la luz con el PP un 8% y ahora sube un 200% y no viene aquí ni siquiera al Congreso a escuchar lo que están pagando las clases medidas y trabajadoras de la luz, que es insoportable", ha resaltado el jefe de la oposición.

BAJADA DE IMPUESTOS DE 10.000 MILLONES

Tras denunciar que el Ejecutivo "presuma" de la situación cuando los PGE "nacen muertos", Casado ha enumerado algunas de las medidas que plantea su partido y que llevará a enmiendas parciales, como una bajada de impuestos de 10.000 millones de euros.

Frente a ello, ha echado en cara al Gobierno que apueste por dar un "sablazo" a las clases medidas y que haya un incremento del gasto público de 4.000 millones de euros en los últimos PGE, "el doble de lo que tenía el PP". "No puede pedir a los españoles ajustarse el cinturón cuando han subido 100 millones de euros los altos cargos, hay 23 ministros y mil asesores en la Moncloa", ha aseverado.

PREVÉ QUE EL PP TENDRÁ QUE "RESCATAR" DE NUEVO A ESPAÑA

Finalmente, Casado ha defendido la devolución de los PGE al Gobierno porque "son papel mojado, nacen muertos y son una tomadura de pelo", al tiempo que se ha mostrado convencido de que su partido tendrá que "rescatar" de nuevo a España.

"Ya han quedado desfasados y una vez más tendrá que venir el PP a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un Gobierno socialista. Lo haremos reformando e impulsando España, que es un país que merece la pena, a pesar de un Gobierno tan nefasto como el suyo", ha manifestado.