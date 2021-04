Casado, sobre si Carlos Mazón sustituirá a Bonig al frente del PPCV: "No hay ningún congreso convocado"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado este miércoles pronunciarse sobre si al final será el presidente del PP de Alicante, Carlos Mazón, el que sustituirá a Isabel Bonig al frente del PP valenciano y ha recalcado que "no hay ningún congreso convocado".

"No hay ningún congreso convocado y, por tanto, no me corresponde a mi valorar cualquier proceso que ni siquiera se ha convocado todavía", ha asegurado Casado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El vídeo del día Espinosa señala a los ‘menas’ y Calvo alude al “odio” de Vox

Así se ha pronunciado al ser preguntado expresamente si va a ser finalmente Carlos Mazón el candidato a presidir el PPCV y si el pasado viernes la dirección nacional del partido mantuvo conversaciones sobre este asunto con Isabel Bonig, que ostenta la presidencia del partido en la región desde julio de 2015.

Mazón es presidente del PP de Alicante y de la Diputación y su nombre se ha barajado como posible candidato al congreso del PPCV. El PP está inmerso en este momento en los congresos provinciales, que finalizarán este verano, y será a partir de ese momento cuando se empezarán a celebrar los congresos regionales.

BONIG HA EXPRESADO HASTA AHORA SU VOLUNTAD DE PRESENTARSE

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, no ha ocultado estos meses su intención de repetir al frente del PP valenciano y se pronunció por última vez sobre este asunto el pasado 15 de abril, al ser preguntada precisamente por el anuncio del alcalde de Ayora (Valencia), José Vicente Anaya, de ser candidato cuando se convoque el cónclave.

Bonig aseguró que veía "muy bien" el anuncio de Anaya y valoraba a la gente que va "con la cara por delante y con determinación". Así, afirmó que Anaya tenía todo "su respeto y admiración", y lo calificaba de "leal", al tiempo que señalaba que el PP es un partido "abierto y libre" y con primarias en los estatutos. Según dijo, le parecía "fenomenal" que "todo el mundo que quiera dar un paso adelante lo dé"".