Casado critica que Cs vetase al PP en la negociación de los PGE de 2015 por supuesta corrupción y no lo haga con Podemos

El líder del PP cuestiona que las alianzas de Cs con el PSOE vayan a ser "positivas" para los 'naranjas'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este miércoles que Ciudadanos pusiese un "veto" a los 'populares' en la negociación para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en 2015 por la imputación de Rita Barberá o Pedro Antonio Sánchez por supuesta corrupción y no lo haga ahora con Podemos.

En una rueda de prensa en Moncloa, el líder de los 'populares' ha lamentado que ese rechazo de la formación liderada entonces por Albert Rivera no se aplique "ahora". "Eso es un hecho", ha apuntado, para después señalar que Ciudadanos pedía entonces la dimisión de la alcaldesa de Valencia o del presidente de la Región de Murcia.

Pese a descartar entrar en la "dinámica de otros partidos", Casado ha cuestionado que el partido que preside Inés Arrimadas no utilice ahora la misma vara de medir tras la imputación de Podemos como persona jurídica en la causa por la financiación del partido morado.

Por otro lado, el presidente del PP ha cuestionado que las alianzas de Cs con el PSOE vayan a resultar "positivas" para su "rédito electoral". "Tendremos que analizarlo. Nosotros estamos en el centro-derecha. En el posicionamiento de cada partido, habrá que ver si se va a escorar mucho a posiciones de colaboraciones con el PSOE, y si esas alianzas suman o restan más", ha explicado.

En este contexto, Casado ha opinado que "a lo mejor" a Ciudadanos le "puede restar el PP" en ese tipo de alianzas. Cosa, no obstante, que "no pasa" en los gobiernos de coalición que 'naranjas' y 'populares' tienen en España. "Son sólidos, gestionan bien y estamos contentos. No tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento", ha zanjado.