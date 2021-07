Casado critica que el Gobierno plantee expropiar bienes en la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, como pide Podemos

Pide una reforma de la administración y afea a Sánchez que "en plena caída del empleo privado", solo "crezca el empleo público"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este martes que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno permita expropiar bienes y pedir "casi un servicio obligatorio para la comunidad". Es más, ha censurado que a las puertas de "una quinta ola" no haya aún una ley de pandemias, como pide su partido, pero el Ejecutivo se "precipite" con esta reforma que incluye "la posibilidad de que el Estado expropie" como, según ha recalcado, defiende Podemos en su programa electoral.

Así se ha pronunciado Casado en la inauguración del curso de verano que organiza la delegación española del Grupo del PPE bajo el título 'España, Europa y Libertad' en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) junto al exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en el marco de los cursos de verano que organiza la Universidad Complutense.

Casado, que ha desgranado su alternativa económica en cinco bloques, ha destacado que uno de ellos es la seguridad jurídica y ha aludido a la reforma de la Ley de Seguridad --adelantada por 'El País'-- por la que todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis, al tiempo que las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, y a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios.

"He escuchado esta semana cómo se plantea una Ley de Seguridad Nacional en la cuál se pueden expropiar bienes y servicios si lo decide el Gobierno. No parece muy acertado", ha dicho, para criticar que aún no hay todavía una ley de pandemias pero sí se piense en esta reforma.

AFEA A SÁNCHEZ QUE QUIERA "CAMBIAR LAS NORMAS A MITAD DEL PARTIDO"

En este punto, el jefe de la oposición ha censurado que "a las puertas de una quinta ola" las comunidades autónomas "no saben cómo pueden restringir los movimientos y cómo pueden confimar a los enfermos y a los contagiados".

"Y sin embargo, nos precipitemos con una ley de Seguridad Nacional que lo que pide es hacer casi un servicio obligatorio para la comunidad y encima con la posibilidad de que el Estado expropie, que es lo que, por cierto, Podemos lleva en su programa electoral", ha enfatizado, para añadir que no se pueden "cambiar las normas a mitad del partido".

Tras asegurar que la "seguridad jurídica es también seguridad legal", ha criticado que el Gobierno pretenda "cambiar las normas a mitad del partido", algo que, según ha dicho, "afecta a todos los temas, incluido lo que están viendo ahora en Cataluña o la inseguridad jurídica que ha producido este tipo de medidas en las empresas que están allí, de las cuáles siete mil ya se han ido".

EL COSTE DE LA ENERGÍA Y NO HACER "DEMAGOGIAS"

En este bloque de seguridad jurídica ha citado también el tema de la energía y la necesidad de reindustrializar la economía nacional con "costes fijos de competitividad energética claros". Se trata, ha dicho, de explicar que cuando sube la factura de la luz, el precio del petróleo o del gas eso tiene un coste y no hacer "demagogias".

"La izquierda ha llegado a decir que no están de acuerdo con el ciclo combinado, con el carbón, ni siquiera con el gas. Pero es que ahora tampoco les gusta la eólica porque no les gusta que haya molinos en el paisaje. No estoy de broma porque el otro día hubo una manifestación en Galicia por eso", ha manifestado, para añadir que a la "izquierda" tampoco le gusta la "hidroeléctrica" a pesar de "ser la energía más barata y más sostenible".

ECHA EN CARA A SÁNCHEZ QUE SOLO CREZCA EL EMPLEO PÚBLICO

En este capítulo ha defendido también que las administraciones sean "reducidas, honestas y eficientes" y ha añadido que lo que hicieron en su día con la Agencia Tributaria "habrá que hacerlo con el Sepe y con la Sanidad y la Educación".

A su entender, hay que emprender una reforma de la administración que permita "agilizar los costes" y que no pase como "están viendo ahora" que, "en plena caída del empleo privado, lo único que crece en España es el empleo público".

"Será necesario donde sea necesario, pero probablemente con unos criterios para la fundación pública, de desempeño laboral, de remuneración por objetivos tal y como están pidiendo algunos de los representantes de los trabajadores de la función pública desde hace muchos años", ha indicado.