Casado defiende el feminismo liberal del PP y avisa que no admite "etiquetas" de la izquierda ni "lecciones" de Vox

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido este lunes el "feminismo liberal" de su formación y ha avisado de que no admitirá ni "etiquetas" de la izquierda, ni "lecciones" de otros partidos que dicen que han "sucumbido a la corrección política", en alusión a Vox. Además, ha asegurado que el 8 de marzo se ha convertido en "un símbolo" de lo que se "hizo mal" hace un año por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un acto bajo el título 'Mujeres pioneras' que ha organizado el PP en Casa de América con motivo del Día Internacional de la Mujer, Casado ha afirmado que España tiene el "peor Gobierno de la historia democrática" en la lucha contra la pandemia y cohesión social pero "también el peor Gobierno en la defensa de la igualdad de oportunidades".

Además, ha puesto el foco en la "división" que, a su juicio, hay en el seno del Gobierno ante los problemas que afectan a las mujeres y ha criticado los "mantras" que repiten para referirse al PP. En este punto, ha rechazado que un Ejecutivo "dividido" pueda estar unido en "la causa de la defensa de las mujeres en España".

Casado ha recordado sus palabras en la moción de censura de Vox asegurando que el PP defiende la igualdad de oportunidades, de forma que las mujeres "no se enfrentan a los hombres, pero tampoco los hombres se enfrentan a las mujeres".

"Es una lucha en la que estamos todos juntos, independientemente de cómo nos llamemos y qué genero tengamos", ha proclamado, para enumerar después de los 10 retos que hay por delante con las mujeres, como el empleo, la brecha salarial, el bienestar o la conciliación.

Casado, que ha dedicado este 8M a las mujeres que han estado este último año a "pie de la batalla del Covid", ha afirmado que el 8 de marzo del año pasado "se ha convertido en un símbolo de lo que se hizo mal en el pasado" porque el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "ocultó alertas internacionales y puso en riesgo a miles de mujeres que decidieron manifestarse".

PASTOR: "¿QUÉ QUIEREN LAS MUJERES?"

Previamente la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, y la eurodiputada Rosa Estarás han mantenido un coloquio con una Verónica, una enfermera de emergencias de 112 en la Comunidad de Madrid; Carmen, médico de atención primaria; y Sonsoles, una maestra, que han contado sus respectivas experiencias durante la pandemia.

Pastor ha asegurado que el PP quería destacar este día el trabajo de las mujeres que se han "dejado la piel en la pandemia" y ha recordado a todos los sanitarios y profesores que han perdido la vida por el coronavirus este último año.

La exministra, que ha señalado que sigue habiendo "machismo" en la sociedad, ha afirmado que el feminismo "no es una marca registada" y ha destacado que en el PP no tienen un discurso "agresivo" ni "reduccionista" sobre lo femenino y apueusta por "solucions reales" a sus problemas

Tras asegurar que no se trata de "lucha de poder entre hombres y mujeres", ha indicado que la pregunta ahora es qué quieren las mujeres y ha citado cuestiones como la estabilidad en el empleo y la igualdad de salario ante el mismo trabajo. "Y no queremos que muera una sola mujer. Estaremos en contra de aquellos que se niegan a reconocer que hay violencia contra las mujeres", ha dicho, en alusión a Vox.

Por su parte, Estarás ha recalcado que "ideologizar el tema de la mujer es no creer en nada" y ha echado en cara a la izquierda que haya cogido "esta bandera" como ha hecho con otras cuando "son derechos humanos y son de todos". "Cuando se hace ideología, la persona que lo hace no cree en nada", ha abundado, para señalar que no es una "batalla de hombres contra mujeres sino de derechos humanos".

Además, Estarás se ha quejado de la brecha digital y salarial que hay en este momento entre hombres y mujeres, y ha pedido "corregir las cosas para construir un mundo mucho mejor". "La pandemia nos ha desgarrado mucho más en lo económico, en lo social y en lo personal", ha manifestado.

Al acto, con aforo reducido por la pandemia celebrado en Casa América, han asistido también la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, y el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.

