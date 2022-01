Casado defiende investigar todos los abusos a menores pero cuestiona que el Congreso pueda hacerlo con los de la Iglesia

Asegura que el PP en este asunto "va a ir hasta el final", "lo haya cometido un consejero, un profesor, un cura o un político"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el PP defenderá que se investiguen todos los casos de pederastia, tanto los cometidos por miembros de la Iglesia como los que se han conocido en comunidades autónomas, pero ha cuestionado que el Congreso pueda investigar los abusos a menores dentro de la Iglesia. En este caso, ha dicho que su partido se sumará a las iniciativas que internamente impulse la institución católica, después de que el Papa haya dicho que "hay que investigarlo en todos los órdenes".

La Mesa del Congreso debate esta semana si da trámite a la petición de Podemos, ERC y EH Bildu de crear una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia. Todo está en manos del PSOE, que deberá mantener un difícil equilibrio. Por una parte, se ha mostrado dispuesto a permitir que la comisión salga adelante pero, por otro, eso podría afectar a la relación que el Gobierno mantiene con la Conferencia Episcopal, con la que el Ejecutivo ha comenzado a sellar acuerdos.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press han indicado que el PP apuesta por investigar los abusos a menores en todos los casos, pero en el caso del Parlamento, recuerdan que su labor es controlar al Gobierno y que antes hay que saber "cuáles son los informes" porque tal y como está planteada es una "investigación política". Además, han señalado que desconocen por el momento las propuestas del resto de los grupos.

"NO HAY ALGO MÁS ATROZ QUE ABUSAR DE NIÑOS INDEFENSOS"

Tras aludir a los casos que se han conocido en comunidades autónomas y en la Iglesia, Casado ha afirmado que la pederastia es el "crimen más abominable que puede haber". A su entender, con esto hay que ponerse "muy serio" porque no hay "algo más atroz que abusar de unos niños indefensos y no hay nada más cobarde que intentar ocultarlo".

"Mi compromiso en cuanto lleguemos al Gobierno es que vamos a perseguir hasta el último de los... me ahorro los calificativos que ha podido cometer estos delitos. Cometería algún delito si dijera lo que yo haría a los pederastas en este país y en todo el mundo", ha asegurado Casado desde Guijuelo (Salamanca), donde ha visitado la fábrica de embutidos y secadero Don Ibérico.

Por todo ello, el presidente de los 'populares' ha recalcado que su formación en este asunto "va a ir hasta el final sea quien sea" y "lo haya cometido un consejero, un profesor, un cura o un político como ha pasado en la Comunidad Valenciana".

Tras asegurar que han presentado una "legislación durísima" frente a los abusos sexuales y han ampliado la prisión permanente revisable, ha indicado que el problema de los casos que se están conociendo es que "hubo reincidencia". "Y esa reincidencia, incluso cuando no ha habido asesinato, puede llevar la más alta pena de nuestro ordenamiento jurídico y Código Penal", ha apostillado.

"HASTA EL PAPA HA DICHO QUE HAY QUE INVESTIGARLO"

En cuanto a cómo se pueden investigar esos abusos a menores, Casado ha indicado que "hasta el Papa ha dicho que hay que investigarlo en todos los órdenes". "Y el PP lo que hará será sumarse a las iniciativas que internamente la Iglesia traslade", ha añadido.

Dicho esto, se ha referido a la "responsabilidad que tiene el Parlamento de investigar lo que ha hecho mal una administración pública si alguna de estas cuestiones ha afectado a una institución". Por eso, ha dicho, que el PP solicitará que la investigación "se haga a todos los casos de pedofilia y de pederastia".

"A todos, se hayan cometido donde se hayan cometido, se cometieran por quien se cometiera. Queremos mandar un mensaje muy nítido de que a los pedófilos y pederastras en España se les va a cazar y se van a pudrir en la cárcel", ha dicho, para añadir que así mandan un mensaje de "disuasión" para que el que ponga una mano a un niño sepa que "va a acabar sus días en la cárcel".

"ME VOY A DEJAR LA PIEL PARA ACABAR CON ESTA LACRA INFECTA"

Por todo ello, el líder de la oposición ha hecho hincapié en que actuará con contundencia si gobierna. "Me voy a dejar la piel para acabar con esta lacra infecta, que afecta a todos los países pero me voy a ocupar muy mucho de que no afecte al nuestro", ha proclamado.

Al ser preguntado entonces si se deduce que apoyará la comisión de investigación del Congreso sobre el abuso a menores por la Iglesia, Casado ha indicado que el PP tiene que ver "las iniciativas" y "qué competencia tiene el Parlamento para cada caso". "Y si hay alguna iniciativa al respecto, nosotros exigiremos que se amplíe a todos los casos que haya podido haber, sea la institución que sea", ha finalizado.