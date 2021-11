Casado defiende el perfil de Enrique Arnaldo y acusa a otros partidos de querer "confundir" a la opinión pública

Dice que los candidatos del PP al TC son personas "independientes" y añade que el Arnaldo que es un "problema" es Otegi

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este viernes los perfiles de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel para el Tribunal Constitucional, a los que considera personas "independientes" y de "reconocido prestigio profesional". Dicho esto, ha acusado a otros partidos "minoritarios" de intentar "confundir" a la opinión pública porque, según ha dicho, el tribunal de garantías "no es Poder Judicial".

En su visita a La Palma para seguir la evolución del volcán 'Cumbre Vieja' y reunirse con vecinos afectados, Casado ha afirmado que el PP ha seguido "los parámetros" que mandata la Constitución para la renovación de estos órganos jurisdiccionales. Es más, ha dicho que había candidatos propuestos por el PSOE que su partido no considera los "más idóneos", pero han seguido "las reglas" que fija la Carta Magna, que "no marca vetos" sino la "idoneidad profesional".

Casado ha subrayado que sigue "manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial", que, según ha dicho, "es el Tribunal Supremo". "El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, como dice la Constitución. Y tampoco el Tribunal de Cuentas", ha resaltado, para añadir que se trata de órganos constitucionales, cuya elección depende de los diputados y senadores que representan al pueblo español.

LOS CANDIDATOS DEL PP SON "INDEPENDIENTES"

El líder del PP ha asegurado que las personas que integren esos órganos constitucionales deben ser "personalidades de reconocido prestigio profesional". "Y eso es lo que ha pasado, por lo menos en las propuestas que ha hecho el PP. Son personas independientes dentro del desempeño de su función", ha manifestado.

Así, ha destacado la "imparcialidad absoluta" de Arnaldo y ha subrayado que se trata de un catedrático de Constitucional y letrado de Cortes "desde hace varias décadas". También ha elogiado la trayectoria de Espejel y su "lucha sin descanso contra ETA y contra los beneficios penitenciarios".

Tras asegurar que "poner en duda lo que se viene haciendo hace 40 años no es bueno", el líder del PP ha señalado que el problema que hay en las instituciones españoles "es sobre Arnaldo Otegi y los que pactan con los que no condenan el asesinato de 850 inocentes", no sobre los magistrados del TC, que van a "seguir desempeñado su labor como siempre se ha hecho".

Por eso, ha advertido de nuevo de que "no es bueno confundir" las cosas. "No entendemos la posición de algunos partidos minoritarios, que están intentado confundir a la opinión pública", ha indicado el jefe de la oposición, que ha destacado que los "cuatro candidatos" elegidos para el TC "no han pertenecido a ningún partido político".

MODIFICAR LA LEY PARA PODER RENOVAR EL CONSEJO

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha pedido de nuevo aprobar una modificación de la ley para que sus miembros sean elegidos por sus miembros y ha subrayado que así lo recoge la Constitución y lo pide Europa y "miles de jueces".

Casado ha aludido a la decisión del tribunal de Estrasburgo sobre Polonia y ha insistido en que hay que cambiar la ley para "desbloquear" el CGPJ y ha recordado que el propio Pedro Sánchez prometió esto mismo en campaña electoral.

"Llevo pidiendo hace tres años lo mismo y solo es una condición, que se refuerce la independencia judicial permitiendo que los jueces elijan a la mayoría de los vocales en el Consejo", ha apostillado Casado.