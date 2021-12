Casado destaca sus diferencias con Vox pero dice que no ha "cruzado la línea" como "otros partidos de derecha populista"

En Chile, reivindica el centro político que ha llevado al PP a liderar sondeos y asegura que habrá alternancia en las elecciones

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha destacado este viernes las diferencias que separan a su partido y Vox, como la defensa del Estado de las Autonomías y el proyecto europeo, pero ha admitido que la formación que lidera Santiago Abascal no ha "cruzado la línea" como, a su juicio, sí que ha ocurrido con "otros partidos de derecha populista".

Así se ha pronunciado Casado en el Centro de Estudios Públicos en Santiago de Chile --antes de reunirse con el presidente del país, Sebastián Piñera,-- al ser preguntado expresamente si va a hacer una alianza con Vox y cuáles los mínimos comunes que permiten un Gobierno de centroderecha en España.

El presidente del PP ha señalado que en la moción de censura que presentó Vox hace un año contra Pedro Sánchez, en un discurso "muy formal", ya dejó claro lo que separa a su partido del de Abascal, citando aspectos como el Estado autonómico o el proyecto europeo.

"Las cuestiones que otros partidos de derecha populista plantean en Europa y que son más noticiables, como el tema de la inmigración, la igualdad de género, el revisionismo ambiental o alguna cuestión más, en España no se ha cruzado la línea. No hay iniciativas parlamentarias que hayan cruzado la línea de la legalidad, en deportaciones de inmigrantes, en defensa de la mujer o en realidades de mix energético renovable", ha manifestado, para añadir que "otra cosa es la liturgia o el discurso que se tenga".

Casado ha explicado que eso ha permitido que haya "colaboración parlamentaria" entre PP y Vox en algunos ayuntamientos o autonomías, citando como ejemplo el reciente acuerdo en la Comunidad de Madrid para aprobar los Presupuestos. Eso sí, ha dejado claro que su partido no ha aceptado hasta ahora gobernar con Vox ni cambiar su programa en cuestiones de principios y valores.

SE SEÑALA A VOX PERO HAY "BLANQUEAMIENTO" DE LA EXTREMA IZQUIERDA

Dicho esto, ha criticado que haya un "blanqueamiento de los partidos de extrema izquierda", de forma que el PSOE "esté señalando" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "hacer un presupuesto con Vox cuando está gobernando con un vicepresidente de Podemos que pide acabar con la Monarquía en España, la independencia de Cataluña o la nacionaliación de empresas y tiene como referencia a Cuba y Venezuela".

En este punto, ha cuestionado que, cuando en España tienen el Gobierno "más radical" de su historia "con comunistas, populistas y amantes de las dictaduras narcoterroristas de Latinoamérica", "el problema" sea que Ayuso "ha pactado los presupuestos con Vox".

Casado ha afirmado que el PP "no quiere ser como Vox" y tiene "muy claro" que le diferencia de ese partido, pero no puede compartir el "cinismo e hipocresía de la izquierda gobernante en España". A renglón seguido, ha destacado que su partido lidera las encuestas dos años después de las investiduras regionales y municipales, "algunas de ellas con Vox". "Todo el mundo ha visto que el PP no ha cedido en sus principios y valores liberales, europeístas y constitucionalistas", ha resaltado.

Como ha dicho en otras ocasiones, el líder de los 'populares' ha asegurado que quiere gobernar en solitario y ha diferenciado la gobernabilidad de la investidura, algo que, según ha dicho, es "muy importante".

Además, ha subrayado que lo que "es absolutamente inédito" en España es que el Partido Socialista "no quiera pactar con el centroderecha moderado" y prefiera pactar "con los comunistas de Podemos, los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu". "Eso no había pasado. Quien rompe el statu quo de los dos grandes bloques constitucionalistas en España es el partido de Sánchez, no el PP", ha proclamado.

En su intervención, el presidente del PP ha reivindicado "un centro político integrador y moderado" que cohesione las sociedades, afronte los problemas de justicia social y promueva el desarrollo económico. "El proyecto que vengo a presentar pretende ser un sólido dique de contención ante la marea populista", ha manifestado.

UN PARTIDO POPULAR IBEROAMERICANO

Casado ha señalado que esa tarea de fortalecimiento y unidad del centro es lo que ha llevado a que en la actualidad el PP lidere las encuestas en España. "Y sean cuando sean las elecciones, muy probablemente, yo digo que seguramente, ganaremos y habrá una alternancia", ha afirmado.

Tras defender su "alianza por la libertad" frente a los populismos y regímenes como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua, el jefe de la oposición ha propuesto también la creación de un Partido Popular Iberoamericano, en la línea del PP europeo.

VE "INSÓLITO" QUE DESDE LA GENERALITAT SE "SEÑALE" AL NIÑO DE CANET

En clave nacional, Casado ha aprovechado su discurso en Chile para denunciar un día más la situación que vive la familia de niño de Canet de Mar, que ganó en los tribunales un 25% de escolarización en castellano para su hijo.

Según ha dicho, es "insólito" que se instigue y señale a un niño desde la Generalitat de Cataluña por querer recibir clases en español. Tras saludar el discurso de defensa del español realizado por el Rey, ha criticado la "terrible realidad" que se está viviendo en la localidad de Canet.