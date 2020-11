Casado dice que CCAA del PP legislarán contra aspectos de la Ley Celaá: "El Estado Autonómico es para estas situaciones"

"Cuando hay un Gobierno en Moncloa malo para los intereses de las familias, es bueno que en las CCAA gobierne otro partido", añade

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este lunes que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa, conocida como Ley Celáa, "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es "malo para los intereses de las familias españolas", "el Estado Autonómico es para estas situaciones".

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Casado ha afirmado que el PP acudió a la convocatoria de la plataforma Más Plurales a "ofrecer soluciones", ya que, según ha recalcado, la 'Ley Celaá' "durará solo lo que dure este Gobierno" porque si llega al Palacio de la Moncloa la derogará.

"Hasta entonces, la recurriremos al Tribunal Constitucional, a Europa porque allí sí que se defiende la libertad y las comunidades autónomas en las que gobierna el PP van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa, también en la pública", ha manifestado.

COMO YA HICIERON LAS CCAA DEL PP CON ZAPATERO

Al ser preguntado qué margen tiene una CCAA para legislar contra esa norma, Casado se ha referido a lo que ya ocurrió con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y ha recordado que las autonomías del PP impulsaron entonces distintas leyes en sus territorios.

Así, ha señalado que en la Comunidad de Madrid se aprobó una Ley de Autoridad del Profesorado, en Castilla y León se impulsó una ley de refuerzo de la educación rural y en Galicia "se blindó el trilingüísmo respetando la lengua cooficial" con el castellano y el inglés.

"Cuando nosotros defendemos el Estado Autonómico recuerdo que también es para estas situaciones. Cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las CCAA pueda gobernar otro partido", ha recalcado, para añadir que esto se está viendo tanto en materia educativa como en materia sanitaria con la pandemia.

EMPEZAR YA A LEGISLAR PARA "BLINDAR" LA CALIDAD EDUCATIVA

Por eso, el presidente del PP ha avanzado que el "compromiso" del PP es "no esperar a que se apruebe la ley en febrero sino empezar a hacer decretos y leyes que blinden esa calidad educativa, no solo en la concertada sino también en la pública", ya que, según ha dicho, no se puede pasar de curso con suspensos. En su opinión, eso "acaba con la cultura del esfuerzo es negativo para todo el ámbito educativo".

Casado ha asegurado que en si hubiera podido llevar pancarta en la manifestación de este domingo pondría la palabra "libertad" porque se trata de defender la "libertad" de las familias para "elegir el colegio que quieren" para sus hijos y para elegir la educación concertada o poder seguir en la educación especial, así como para "poder ser educados en español", algo que, a su juicio, "no es mucho pedir".