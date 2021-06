Casado dice que es "inaceptable" que Sánchez "beneficie a presos etarras" y "pacte con los que no condenan asesinatos"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que es "inaceptable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "beneficie a presos etarras" y que "pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes".

Así lo ha manifestado el líder popular en una publicación en su cuenta de Twitter con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, que se celebra este domingo 27 de junio.

Con motivo de esta celebración, el presidente del PP ha exigido "memoria, dignidad y Justicia", antes de que el Congreso de los Diputados acoja el acto homenaje a las víctimas del terrorismo, del que se han descolgado las principales organizaciones de este colectivo.

"En el Día de las Víctimas del Terrorismo exigimos memoria, dignidad y Justicia. Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes. No todo vale para seguir en el poder. Basta ya", ha sentenciado Casado.