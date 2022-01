Casado dice que la ocupación de vivienda "se ha disparado" y defiende su ley antiokupas porque es "un problema de todos"

Asegura que Sánchez es "el empleado de ERC y Bildu" y eso ha llevado a "situaciones desgarradoras"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este lunes que la ocupación de vivienda "se ha disparado en España" y ha defendido una ley 'antiokupas' como la que ha presentado su partido porque éste es "un problema de todos", no de "izquierdas o de derechas".

El líder del PP ha señalado que su partido planteó hace un año y medio en su ley recuperar la pena de cárcel de uno a tres años para los okupas, un delito que, según ha dicho, "se cargó" el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha precisado que el PP plantea que en 12 horas puedan ser desalojados.

"¿Por qué la izquierda no lo acepta? ¿Es que no hay personas de izquierda, votantes del PSOE que tienen miedo a que les ocupen la casa? Esto es un problema de todos los españoles, transversal, no es de derechas ni de izquierdas", ha proclamado, para añadir que el Gobierno no actúa en este sentido porque "depende de los de Podemos".

Las 'okupaciones' de viviendas crecieron un 18% en España al contabilizarse 13.389 casos hasta septiembre de 2021, según el último dato registrado por el Ministerio del Interior. Cataluña sigue a la cabeza de las comunidades autónomas con 5.689 'okupaciones', el 42% del total, un dato que cuadruplica al de la Comunidad de Madrid (1.282 casos) y casi triplica el de Andalucía (1.994 casos).

SÁNCHEZ, "EMPLEADO DE ERC Y BILDU"

Al ser preguntado si cree que el Gobierno dará pasos para acabar con la fiscalidad de Madrid, Casado ha indicado que esto "acabará como quiera ERC porque son los que mandan". "Sánchez es un empleado de ERC y de Bildu, y eso nos ha tenido que llevar a situaciones desgarradoras como ver la semana pasada a dos ministros de Sánchez defender el referéndum por la independencia en Cataluña. Y no les ha cesado", ha enfatizado.

También ha citado el hecho de que Sortu fiche "a un jefe de ETA como máximo dirigente de la organización" o que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, "se reúna en la sede de Bildu con Otegi, que es un terrorista condenado por la Audiencia Nacional". Según ha dicho, al "socialismo clásico jamás le había unido" este "modelo de país" del que hable el Ejecutivo de Sánchez.

"Le pediría a Sánchez que fuera coherente. Dijo que jamás pactaría con Bildu. Si lo ha hecho ¿por qué no dimite? Dijo que jamás dependería de los independentistas, que tendrían que cumplir sus penas y los ha indultado", ha aseverado.

"10 MILLONES ESPAÑOLES EN RIESGO DE POBREZA"

En materia económica, Casado ha recalcado que España está en una "situación crítica" y ha censurado que por sus declaraciones le hayan criticado "mucho", llamándole "antipatriota" cuando "dice la verdad a los españoles" y "pone soluciones" encima de la mesa, como su propuesta para abaratar el recibo de la luz.

A su juicio, "antipatriota es ocultar las cifras y tomar las medidas que van en dirección contraria a la recuperación". "Espero que pronto haya un cambio de ciclo en España y podamos rescatar una vez más a este país", ha resaltado.

Casado ha alertado de que Cáritas sitúa a 10 millones de españoles en riesgo de pobreza severa, mientras el Gobierno gasta 100 millones de euros anuales en propaganda. "España necesita gobiernos sensatos y con experiencia que sepan gestionar esta situación", ha asegurado.

EL PASAPORTE COVID EN CCAA COMO GALICIA

Por otra parte, al ser preguntado por el hecho de que comunidades como Galicia sigan apostando por prorrogar el pasaporte Covid, Casado ha señalado que el PP ha pedido una política nacional con una Ley de Pandemias, para que "en toda España se tomaran las mismas medidas".

"Evaluar por qué una comunidad lo hace o no, dependerá de la edad media de sus habitantes, de cómo estén dispersos geográficamente, pero sobre todo del abandono del Gobierno", ha declarado, para recalcar que el PP "plante alternativas" pero Sánchez "solo quiere pactar con los radicales".