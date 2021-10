Casado dice que "no puede opinar" si Ayuso debe presidir el PP de Madrid porque la decisión corresponde a los militantes

"Tengo que mantenerme al margen", asegura, para añadir que tampoco hay "ningún problema" con que el congreso madrileño sea en 2022

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que serán los militantes del PP los que tendrán que decidir quién preside el partido en Madrid y ha recalcado que él "no puede opinar" si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dirigir la formación en Madrid.

"Tendrán que decidir los militantes quién quiere que lidere el partido en Madrid. Yo no puedo opinar y no he opinado en los congresos que hemos tenido y llevamos ya 60", ha afirmado Casado, que ha añadido que es "público y notorio el apoyo que siempre" ha dado a Madrid y a sus "máximos representantes".

Ante la petición pública que hizo Ayuso hace dos semanas de adelantar ese congreso regional para preparar las elecciones de 2023, Casado ha indicado que la Junta Directiva Nacional acordó que los congresos uniprovinciales de autonomías como Madrid se celebrarían en "el primer semestre de 2022".

"TENGO QUE MANTENERME AL MARGEN"

Dicho esto, ha señalado que la propia Ayuso ya ha admitido que las fechas son las fijadas por la Junta Directiva. "En este caso creo que no hay ningún problema", ha indicado Casado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado entonces si Ayuso contará con su respaldo si da ese paso para presidir el PP de Madrid, Casado ha asegurado que cuenta con "todo el respaldo institucional" pero "a nivel orgánico" él "no puede decir quién tiene que ser presidente del PP en Madrid" como no lo ha dicho en otras regiones.

"Tengo que mantenerme al margen", ha manifestado, para recordar que él ya fue elegido por primarias en el congreso extraordinario de julio de 2018 que designó al sucesor de Mariano Rajoy y que en este caso estará "muy contento de lo que decidan los militantes".

Ante el hecho de que en otras regiones el presidente del partido sea también el presidente autonómico y si eso sería también lo lógico en Madrid, Casado ha insistido en que serán los militantes los que decidan y ha pedido "estar a lo importante".

DICE QUE AYUSO Y ÉL SON "AMIGOS" Y LEVAN 16 AÑOS TRABAJANDO

Al ser preguntado por el liderazgo del PP estaba en juego después de que Ayuso dijera que su "sitio" y su "meta política" es Madrid, Casado ha señalado que "en absoluto" y ha puesto en valor su buena relación porque llevan 16 años trabajando juntos. "Puedo decir que somos amigos, lo hemos sido siempre y estoy muy orgulloso de la labor que está haciendo en la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

Casado ha señalado que cuando la designó candidata del PP para presidir la Comunidad de Madrid hubo gente a la que "costó entenderlo" e "incluso en el partido algunos tenían dudas". "Pero estos años, en las peores circunstancias ha demostrado que sabe gestionar y que lo hace además muy cerca de la calle y que en las peores circunstancias ha sacado esta comunidad adelante", ha agregado.

A renglón seguido, ha indicado que con la intervención que tuvo Ayuso en la Convención Nacional de Valencia pretendía "dejar claro a quien no lo tuviera, que la relación con la dirección nacional" es "excelente".

Casado ha destacado que lo importante en este asunto es ver que hay "una forma de hacer las cosas y una nueva generación en política". Y ha subrayado que la gestión que están haciendo en la Comunidad de Madrid y otras regiones será la que él llevará a nivel nacional.