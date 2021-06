Casado dice que la responsabilidad de los indultos corresponde "en exclusiva" a Sánchez y alaba el papel del Rey

Tras las palabras de Ayuso, asegura que la sociedad tiene claro quienes son los responsables de un indulto "inmoral y equivocado"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que los indultos a los líderes del 'procés' son un acto "inmoral y equivocado" que abre un proceso de "mutación constitucional" y ha dejado claro que la responsabilidad "en exclusiva" de esa decisión corresponde al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el Rey Felipe VI como jefe del Estado", ha afirmado Casado, cosechando un aplauso de los cargos del PP que han asistido al acto de presentación de la Convención Nacional que el PP celebrará en octubre.

Las palabras de Casado se producen después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntase este domingo si el Rey firmará los indultos a los líderes del 'procés'. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", se preguntó.

VE EN SÁNCHEZ UNA "AMBICIÓN DE PODER YA PATOLÓGICA"

Ante esas declaraciones, el presidente del PP ha recalcado que la sociedad española "tiene muy claro el quién es quien del triste pacto de los indultos y sabe muy bien que nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto", que ha tildado de "profundamente inmoral y trágicamente equivocado".

El jefe de la oposición ha subrayado que "no hay más cómplices que ellos en este acto" que inicia un proceso de "mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía". "Pero no lo vamos a permitir", ha avisado, para recalcar que la soberanía del pueblo español, la unidad nacional y la igualdad de todos los ciudadanos prevalecerá.

El líder del PP ha resaltado que los pasos que está dando Pedro Sánchez son "por puro interés personal y una ambición de poder ya patológica". "Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general", ha enfatizado.

LOS INDULTOS "AÑADEN MÁS TENSIÓN"

Además, ha señalado que esos indultos "añaden más tensión a una sociedad que lo último que necesita de su Gobierno es que debilite a las instituciones y premie a quienes atentan contra ellas", "entregando la agenda nacional a quienes pretenden romper Cataluña, España y Europa".

Casado, que este domingo acudió a la protesta de Colón contra la medida de gracia convocada por la plataforma Unión 78, ha indicado que con los indultos se ha producido una "convulsión social profunda" que se está expresando de manera "muy clara".

"En España se ha iniciado lamentablemente el tiempo del malestar, pero no queremos que el malestar de los españoles sea nuestro camino electoral porque su bien es nuestro bien y su mal, es nuestro mal", ha aseverado, para añadir que con "decepción y frustración social no se va a construir" el país que necesitan.

Eso sí, ha dicho que no el PP no quiere "el voto del rechazo" sino de la "esperanza, del reformismo y de los que quieren dejar atrás este tiempo sin horizonte". "Debemos transformar el malestar en ilusión, en voluntad de cambiar las cosas. Debemos canalizar esa energía y ponerla al servicio de proyectos nuevos y ambiciosos", ha apostillado.

EMPRESAS DE LIBERTAD PARA SALIR DE LA CRISIS

Tras asegurar que "siempre" logran salir de las crisis cuando se unen "alrededor de empresas de libertad", ha destacado que cuando se unen "por la libertad consiguen lo mejor" y ha añadido que así ocurrió en la Transición, la Alianza Atlántica, la Unión Europea o la moneda común. A su entender, fueron "empresas de libertad y ambiciosas".

Sin embargo, ha señalado que ahora en España "sufren divisiones" que son "mucho más de la mala política que de la propia sociedad". Y lo ha achacado a la agenda pública "sin sentido" que tiene el Gobierno encima de la mesa y que, a su juicio, "ignora las preocupaciones y las urgencias reales de los españoles, alejándoles de la recuperación".

"No podemos seguir así, no queremos seguir así. España debe volver a ser un motor y no solo un receptor de solidaridad ajena", ha afirmado, para avisar a Sánchez que no puede pretender con los fondos de recuperación europeos "pagarse otra ronda de desgobierno, división y parálisis" porque "no es su dinero sino el de los españoles".

APELA A LA CONCORDIA POLÍTICA Y LA CONCORDIA SOCIAL

En este sentido, Casado ha reclamado al Ejecutivo que haga llegar "ya" los fondos europeos a la sociedad, "sin clientelismos ni mermas de eficacia por culpa de servidumbres ideológicas o dependencias parlamentarias". Y ha avisado que el PP estará "vigilante" con ese dinero para que llegue a los españoles y "no a redes clientelares al servicio de un partido".

Finalmente, el líder del PP ha indicado que "no solo hay una amenaza grave de fractura económica" y una "amenaza grave de fractura territorial que hay que abordar como merece", sino que también "hay un riesgo cierto de fractura entre generaciones y un riesgo real de fractura social". Por eso, ha dicho que además de "la concordia política", necesitan también "la concordia social".