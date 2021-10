Casado evita definir a Vox como populista y recalca que el PP es la "única alternativa" al Gobierno "radical" de Sánchez

Ve al Gobierno de PSOE y UP más radical que el de Hungría y Polonia y pide votar al PP para no tener que pactar "con socios tan radicales"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado este lunes definir a Vox como un partido populista y ha señalado que en el caso de Podemos sí que es un partido "radical y comunista" porque así se definen ellos mismos. Además, ha asegurado que el Gobierno de coalición que dirige Pedro Sánchez es más radical que el de Hungría y Polonia.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Casado ha afirmado que el PP es "la única alternativa que hay ahora mismo a Pedro Sánchez y un Gobierno que está muy desgastado por una mala gestión de la pandemia y de la economía".

Por eso, ha dicho que en la Convención del PP su partido ha querido lanzar el mensaje de que si los ciudadanos quieren cambiar el actual Gobierno "lo más útil" es unificar el voto en torno al Partido Popular, "el único que puede ganarle".

Casado ha reivindicado el proyecto transversal del PP fuera de bloques y ha llamado a votar a su partido en las generales para que no tenga que pactar "con socios tan radicales como los que tiene Sánchez".

LAS DIFERENCIAS CON VOX SOBRE EUROPA Y EN ESTADO AUTONÓMICO

Tras sus declaraciones contra Vox en la moción de censura --cuando dijo 'Hasta aquí hemos llegado'--, Casado ha admitido que "hay cosas en las que están de acuerdo", como la unidad nacional, y otras en las que no, como la visión sobre Europa y el Estado autonómico.

Preguntado después expresamente si cree que Vox es un partido populista como sostienen otros cargos del PP, Casado ha evitado pronunciarse y ha respondido: "Yo no sé como se define cada partido. Yo lo que sé es que el PP tiene un proyecto muy claro".

A renglón seguido, ha indicado que sí que define a Podemos como"un partido radical y comunista que es como se definen ellos y además financiado, parece ser, por regímenes no muy democráticos en Latinoamérica", en alusión a Cuba y Venezuela.

Dicho esto, Casado ha subrayado que "por mucho que se disfrace el Gobierno de Sánchez es el más radical que hay en Europa" porque "no hay otro país de los 27 que tenga ministros comunistas" ni que esté "recibiendo apoyos" de un partido como Bildu.

Al ser interrogado después si el Ejecutivo español es más radical que los Gobiernos de Hungría y Polonia, donde no se respeta a la comunidad LGTBI, Casado ha respondido afirmativamente y ha añadido que "en cuestiones como pactar con gobiernos independentistas no hay otro gobierno en Europa".

"A LA GENTE LE DA IGUAL COMO ME LLEVE CON ABASCAL"

Sobre su relación personal con Santiago Abascal, Casado ha señalado que "a la gente le da igual" cómo se lleve él con el líder de Vox o con Pedro Sánchez sino que está preocupada por la luz, el paro o los desahucios.

Ante el hecho de que la mayoría de las encuestas recoja que el PP necesitará a Vox para gobernar, Casado ha recordado que en 2015 con el mismo resultado que l e dan ahora las encuestas, el PP formó gobierno. "Si sumamos más que independentistas e izquierdas, lograremos formar gobierno", ha explicado, para añadir que entonces los apoyos a la investidura serán "puntuales de un lado o de otro".

Casado ha rechazado que los casos de corrupción que han salpicado a cargos del PP puedan desgastar a la nueva dirección del PP porque ya han dicho que "no van a tolerar ninguna conducta que no sea ejemplar". "Me gustaría que Sánchez hiciera lo mismo", ha manifestado, para aludir a casos como el de los ERE o la "trama Isofotón".

EXPLICA POR QUÉ SE INVITÓ A SARKOZY

En cuanto a si cree que fue un error invitar a la Convención del PP al expresidente francés Nicolas Sarkozy, que fue condenado por corrupción, ha explicado que acudió para reivindicar lo que hizo en la lucha contra ETA durante su mandato, y su apoyo a favor de la unidad nacional.

"Me gustaría que Sánchez dijera la mitad de lo que dijo Sarkozy en francés sobre la unidad nacional, la patria única en España y el papel del jefe del Estado. Ojalá tuviéramos un presidente que quisiera tanto la unidad nacional como el presidente francés", ha manifestado.