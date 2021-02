Casado insiste en que se tenía que haber "evitado" el 1-O y asegura que "las cosas se podían haber hecho mejor"

Subraya que esta reflexión "no es una novedad" porque la expuso ante las primarias del PP y que otros candidatos pensaban igual

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que se tenía que haber "evitado" el 1 de octubre, actuando "antes", si bien ha señalado que esto no es una novedad porque es una reflexión que ya hizo ante las primarias del PP que se celebraron en el verano de 2018 para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Es más, ha destacado que había otros "tres candidatos" del partido que pensaban igual y que, aunque reivindicaron la trayectoria e historia del PP, compartían que "las cosas se podían haber hecho mejor".

Casado se ha pronunciado después de la repercusión mediática de sus declaraciones en RAC1 cuando se desmarcó de la posición del Gobierno de Rajoy el 1 de octubre de 2017. En concreto, dijo en esa entrevista que el 1-O decidió no salir en rueda de prensa porque no estaba de acuerdo con los que decían que "se estaba votando en unas elecciones homologables" ni con los que decían que "ahí no se estaba votando". Según recalcó entonces, era algo que "se tenía que haber evitado".

Preguntado entonces si no estaba de acuerdo con las cargas policiales del 1-O o con el operativo que se montó, Casado ha explicado que "no es ninguna novedad" lo que dijo porque "tres candidatos a las primarias del PP hicimos la misma reflexión y es que había que haber evitado el 1 de octubre".

"Quizá actuando el 7 y el 8 de septiembre, quizá teniendo más información para que no llegaran las urnas y para que no se montaran las mesas electorales, o quizá desplegando las fuerzas policiales unas horas antes de que hubiera gente en los colegios electorales", ha enfatizado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

"LAS COSAS SE PODÍAN HABER HECHO MEJOR"

Casado ha resaltado que eso mismo lo dijeron "tres candidatos" durante las primarias del PP, "dos de ellos ministros", en alusión a la extitular de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y al exjefe de la Diplomacia española José Manuel García Margallo. Según ha añadido, todos reivindicaron al partido e incluso pensaron que "se hizo con la mejor intención".

Eso sí, el líder del PP ha señalado que estaban de acuerdo en que "las cosas se podían haber hecho mejor" y que "no se tenía que haber votado ni haber llevado a las Fuerzas Policiales a ese límite porque los Mossos incumplieron las instrucciones judiciales pero ya por la mañana". Según ha reiterado, son "reflexiones" que ya hicieron hace tres años ante ese cónclave del PP.

"No hay ninguna novedad, he hablado muchas veces estos años de la triple crisis en el partido, las tres 'C': la gestión del procés en Cataluña, la gestión de la crisis económica con subida de impuestos y la gestión de la corrupción", ha manifestado.

Casado ha rechazado las "interpretaciones" que ha visto de sus palabras en RAC1 acerca de que "esto era una crítica a las Fuerzas de Seguridad del Estado". "Todo lo contrario, lo que tenían que haber hecho es estar desplegados antes para no estar en esta situación", ha indicado, para añadir que se podía "haber actuado antes" y es "perfectamente respetuoso" porque el "balance" del PP "siempre ha sido mucho más positivo que las cuestiones que se hubieran podido hacer mejor".

En este sentido, Casado ha asegurado que es "compatible", como hizo en el congreso extraordinario del PP de 2018, reivindicar el "orgullo de pertenecer a un partido que ha hecho tanto por España" pero "al mismo tiempo decir que hay cosas que se pueden mejorar". De hecho, ha señalado que entonces los sondeos situaban al PP como "tercera fuerza" y que defendió que había que mejorar cosas para volver a ser primera fuerza.

EJEMPLARIDAD TRAS CASOS COMO EL DE BÁRCENAS

Al ser preguntado si le pesa demasiado el pasado del PP, Casado ha señalado que en esa primarias también defendió su compromiso de ejemplaridad y firmeza contra "aquellos que hubieran hecho algo mal utilizando las siglas del partido", en alusión a casos como el del extetesorero Luis Bárcenas.

"Y eso es lo que quiere ver nuestro votante, más aún en épocas de crisis económica o pandemia, en la que pide ejemplaridad absoluta y es por la que yo estoy en política", ha proclamado el presidente de los 'populares'.

Después de que el magistrado Enrique López, actual consejero madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP, pusiera en contacto en 2017 al enlace de Bárcenas con el abogado del partido, Jesús Santos, Casado ha dicho López entonces "era juez" y "no llegó al partido hasta cuatro años después".

"Y para eso están los abogados, para que no tengamos que tener contacto con nadie que tenga alguna sombra de sospecha", ha indicado, para enmarcar en la normalidad ese contacto entre abogados en los procesos judiciales.

NO LE "TEMBLARÁ EL PULSO" SI ALGUIEN ES "APUNTADO" POR EL JUEZ

En este punto, ha señalado que el propio Santos ha dicho que "no dio cuentas a la actual dirección" y que Enrique López ha relatado que se dirigieron a él en el "entorno" de su trabajo, al ser juez entonces. "Y puedo hablar en primera persona que la única relación que hemos tenido con Bárcenas, que ha cambiado de versión ya cinco veces en 10 años, es que a Maroto y a mi nos presentó una querella por llamarle delincuente en un programa de televisión", ha afirmado.

Casado ha vuelto a pedir al extesorero que "toda la información y pruebas que tenga las ponga encima de la mesa", de forma que, "si hay alguien que aparece implicado" se aplicarán los Estatutos del PP. Así, ha señalado que las normas del partido recogen que si hay una persona imputada, se le abre un expediente informativo, y si es acusada se le expulsa del partido.

Ante las declaraciones que ha realizado Bárcenas en los últimos días, el líder del PP ha subrayado que el PP es un partido que "merece la pena" y ha reiterado que a la actual dirección "no le temblará el pulso" si hay "alguien que es apuntado por un juez" y se demuestra que "ha hecho algo irregular".