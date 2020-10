Casado: "Qué orgullo poder decir viva España y, este año más que nunca, viva el Rey"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este lunes 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional: "Qué orgullo poder decir viva España y, este año más que nunca, viva el Rey".

En su cuenta de Twitter, el líder del PP ha deseado feliz Día de la Hispanidad, "uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad".

"Feliz Fiesta de la Nación más antigua de Europa y una de las más relevantes del mundo", ha escrito Casado en su tuit que acompaña con el vídeo de la campaña '#12O_LaBanderaQueNosUne' lanzada por el PP para poner en valor lo que simboliza la bandera nacional.

En un vídeo, el PP defiende que la bandera de España es símbolo de "unidad y entendimiento, en contra del uso partidista e interesado que hacen otros al convertirla en un elemento de división, polarización y enfrentamiento".

La formación que preside Pablo Casado quiere que todo español "se pueda identificar con la bandera española". Por ello, a lo largo del vídeo se muestran diferentes imágenes de la bandera acompañada por una frase que define lo que representa y lo que no representa, como por ejemplo: 'No pisa a nadie, no se deja pisar' o 'es de todos, no pertenece a nadie'.