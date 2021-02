Casado pide celebrar ya un debate de la nación y reta a Sánchez a "mancharse" con "medidas de verdad" anticrisis

Recrimina al jefe del Ejecutivo que se dedique en el Congreso a agitar el "espantapájaros de la ultraderecha": "Ya no cuela"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles que celebre antes del verano un debate sobre el estado de la Nación y ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se dedique en el Congreso a agitar el "espantapájaros de la ultraderecha" cuando, a su juicio, "ya no cuela". Además, ha afirmado que el PP está dispuesto a "mancharse" con el Gobierno en la adopción de "medidas de verdad" para afrontar la crisis provocada por el coronavirus.

"Es usted el que no se quiere manchar, el que niega la realidad, el que niega los cinco millones de parados y el que niega que ya en Bruselas está planteando los recortes sociales que su partido hizo hace 10 años con usted sentado de diputado", ha espetado Casado al presidente del Gobierno en su segunda intervención en el debate que se celebra en el Congreso sobre la gestión de la pandemia.

Casado ha acusado a Sánchez de "mentir" con las cifras de fallecidos en la pandemia y ha apelado a los datos que ofrecen órganos como el Instituto Nacional de Estadística. "¿Quién miente? ¿El INE, la Seguridad Social, el Instituto de Carlos III o mienten ustedes?, ha preguntado.

Además, ha recalcado que el PP no puede "tolerar" que se acuse a su partido de "utilizar a las víctimas de la pandemia" y ha recordado que el PP ha "tendido la mano" al Gobierno planteando un pacto de Estado sanitario o un plan b jurídico para no recurrir al estado de alarma que no fueron aceptadas por el PSOE.

Casado ha dicho que confía en que, después de las "mentiras" que trasladó el Gobierno sobre el uso de las mascarillas, el comité de expertos o el 8 de marzo, cuando aseguró que "no había ningún riesgo", no vuelva a celebrase esta fecha con manifestaciones.

PIDE UN DEBATE DE LA NACIÓN DESPUÉS DE TRES AÑOS SIN CELEBRARSE

A renglón seguido, Casado ha solicitado al presidente del Gobierno celebrar ya un debate sobre el estado de la nación, después de que se haya quejado en la tribuna que hoy se habían abordado "otras cuestiones" diferentes al estado de alarma.

"Le pido que antes del verano celebre después de tres años el debate del estado de la nación y así no tendremos que aprovechar las pocas veces que viene usted a la Cámara", le ha espetado. El pasado mes de enero también Vox solicitó convocar ya el debate de la nación.

Durante el debate, Casado ha afeado a Sánchez que, se dedique de nuevo a agitar el "espantapájaros de la ultraderecha", algo que, a su juicio, "ya no cuela" porque Vox ha apoyado al Gobierno en la votación de los fondos de ayuda europeos "para utilizar a su antojo". "Los fondos verdes y digitales eran porque se daban a dedo y se lo aprobaban Bildu y Vox, los partidos verdes", ha ironizado.

LA LEY DE PARTIDOS ANTE LA VIOLENCIA CALLEJERA

Además, Casado ha saludado que Sánchez apele a la Constitución tras el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 pero ha recalcado que "o se esta con quien la acata" o con quién la "ataca", como Podemos. A su juicio, es el propio jefe del Ejecutivo el que está "debilitando" la declaración de que España es una "democracia plena" con sus actuaciones estos meses.

Casado ha rechazado que el PP haya "amenazado" con la Ley de Partidos tras acusar a Podemos de "alentar" la violencia callejera tras la detención de Pablo Hasel. Según ha asegurado, se trata de una ley que está en vigor que "no solo habla de ilegalizar a los partidos que instigaban la violencia" sino que también incluye sanciones "para los portavoces que puedan justificar esas actitudes violentas".

Una vez más, ha puesto de relieve las diferencias entre PSOE y Podemos y ha dicho que el Gobierno de coalición es una "auténtica jaula de grillos" porque "no hay ni una sola coincidencia en las mascarillas, ni en la deuda, la reforma laboral o las pensiones".

El presidente del PP ha aprovechado el debate para preguntar a Sánchez qué opina ante el hecho de que la Fiscalía acabe de anunciar que "va a investigar el uso de una asesora del Ministerio de Igualdad para el uso personal del vicepresidente del Gobierno". "Puede ser una malversación de fondos públicos y usted debería actuar de inmediato", ha solicitado.

Ante las críticas que Sánchez ha lanzado a Cs por su debacle electoral en Cataluña, Casado ha preguntado si el candidato socialista va a ser útil y presentarse a la investidura en el Parlament. "Ojalá como Rivera y como Arrimadas, usted pudiera explicar que no tiene una banda que lo que quieren es destruir la nación española, como dicen ellos", ha apostillado.