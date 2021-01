Casado pide que se permita confinar áreas de salud y dice que no hace falta que el toque de queda pase por el Congreso

Cree que el Gobierno "está en babia" y "no en la realidad" y se queja de que el presidente del Gobierno no mantenga interlocución con el PP

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este jueves que se permita confinar áreas sanitarias de salud para hacer frente al cononavirus, al tiempo que ha recalcado que no hace falta que tenga que votarse en el Congreso una modificación del decreto del estado de alarma para ampliar el toque de queda.

En una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, Casado ha reclamado al Gobierno un "marco nacional" contra el Covid-19 dando "un margen" de actuación a las autonomías. Sin embargo, ha acusado al "el capitán del barco", que es Pedro Sánchez, de haber "huido el primero".

"La clave es dar un margen a las autonomías dentro de un plan nacional, con una responsabilidad y liderazgo que tiene que hacer el presidente del Gobierno", ha abundado el presidente del PP, que ha recalcado que él no quiere "hacer política con la pandemia" sino que "esto vaya bien".

Sin embargo, se ha quejado de que Sánchez no llama al primer partido de la oposición y ha subrayado que el PP ha apoyado al Gobierno "hasta la cuarta prórroga" del estado de alarma, "cuándo había en España 40.000 muertos".

"PARA EL TOQUE DE QUEDA NO HACE FALTA VOTAR"

Al ser preguntado si apoyaría una modificación del decreto de alarma en el Congreso para cambiar el toque de queda como plantean varias autonomías si el Gobierno lo propone, Casado ha afirmado que para el toque de queda "no hace falta".

Según ha explicado, el decreto de estado de alarma aprobado hace tres meses incluía una disposición adicional que "se podría modificar para ampliar los presupuestos que hay ahí". "Es decir, para el toque de queda no hace falta que se vote. De hecho, no se puede votar porque es un real decreto que se tiene modificar por Consejo de Ministros", ha apostillado.

El presidente del PP ha dicho que Pedro Sánchez optó por delegar la responsabilidad en las autoridades autonómicas y puede "recuperar la competencia cuando quiera". Dicho esto, ha defendido de nuevo hacer un plan jurídico que permita a las autonomías "tener más margen" y ha recordado que el PP ya lo planteó en mayo pero el Gobierno "no lo ha hecho", a pesar de que Pedro Sánchez "se comprometió" con Ciudadanos y también lo apoyaban los ministros Carmen Calvo y Juan Carlo Campo.

"NO ES LO MISMO" CONFINAR VALLECAS QUE PALENCIA

Casado ha dicho que está "a favor de que se permitan confinar áreas sanitarias de salud" y ha agregado que en este extremo hay "plena coherencia" en su partido. Según ha explicado, "el área sanitaria de salud es clara" y "no es lo mismo" confinar Vallecas que Medina del Campo o Palencia al hablar de "términos poblacionales distintos".

Casado ha destacado que este miércoles "15 autonomías" pidieron al Gobierno más medidas y ha achacado el rechazo del ministro Salvador Illa a la campaña catalana porque si se puede confinar, ERC podrá "justificar mejor" el aplazamiento.

Además, el presidente del PP ha pedido un plan nacional de vacunación y ha calificado de "muy grave" que este miércoles no se supiera "cuál iba a ser el segundo grupo de vacunación". Ante este tipo de hechos, ha pedido de nuevo la dimisión de Illa, que está "más pendiente del PSC que de las PCR".

VE AL GOBIERNO "ROTO" TRAS LAS DIVERGENCIAS EN PENSIONES

Ante las divergencias en materia de pensiones entre José Luis Escrivá y Pablo Iglesias, ha señalado que se está viendo que están "rotos" y ha aprovechado para recordar que la semana pasada "se rompieron en Europa tres gobiernos de coalición: Holanda, Italia y Estonia".

"Un Gobierno con la peor pandemia y con cinco millones de desempleados en España no puede estar en los líos internos", ha enfatizado, al tiempo que ha criticado que el vicepresidente Pablo Iglesias pueda comparar la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la de los exiliados republicanos.

Además ha afeado a Pedro Sánchez que sus prioridades de legislatura sean "la Ley de Memoria Democrática, la ley de eutanasia y el aborto" cuando en España hay una alta tasa de paro y "83.000 muertos en la pandemia". A su juicio, es una "agenda ideológica" y a él "le preocupa" porque evidencia que el Gobierno de coalición "no está en la realidad de la gente", que está pendiente de los impuestos, la educación o la 'okupación' en viviendas.

"Lo digo con pesar, no con acritud, el Gobierno está en babia, no está en la realidad, no sabe lo que está pasando en España, no asume los problemas, no coge el toro por los cuernos", ha aseverado el presidente del PP.

INSISTE EN DEJAR A PODEMOS FUERA DEL CGPJ

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casado ha revelado que en la última charla que tuvo con Sánchez le dijo: "Pedro, solo depende de ti. Esto es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios, PSOE y PP".

Así, el presidente del PP ha añadido que Sánchez "solo tiene que hacer con Podemos lo que hizo con Caixabank" y ha subrayado que la condición del PP para renovar el CGPJ es "reforzar la independencia del Poder Judicial".

DIFERENCIA ENTRE JUAN CARLOS Y FELIPE VI

Tras la defensa de la Constitución y la monarquía que ha realizado el presidente del Gobierno, Casado ha pedido que "se lo diga a Podemos" porque su vicepresidente dice que la monarquía es "una institución corrupta y franquista y que hay que cambiar a la república". "Que no nos tomen el pelo, que en el Gobierno está Podemos", ha exclamado.

Preguntado si le inquieta que Juan Carlos I no haya pagado impuestos y tenga fortunas en paraísos fiscales, ha indicado que "hay que diferencia lo que ha hecho el Rey Juan Carlos con lo que ha hecho el rey Don Felipe, que se ha comprometido con la ejemplaridad y los valores éticos y morales desde el mismo día en que fue proclamado por las Cortes Generales".

COMISIÓN KITCHEN

Ante el hecho de que Podemos no pida la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo en la comisión Kitchen pero sí al presidente del PP, ha respondido que se puede intuir que a los que no quieren llamar "algo saben" y "habrá que preguntar por qué no les quieren llamar".

"Se puede imaginar lo que sé yo de esa operación", ha enfatizado ante el hecho de que se solicite su comparecencia. De hecho, ha añadido que "a lo mejor" da "igual el tema" pero "intentan perjudicar" al PP, que ha hecho "un ejercicio de transparencia y ejemplaridad absolutamente inédito e incomparable con lo que hace Podemos con sus temas de Neurona y el PSOE con los ERE".

SOBRE VOX Y LA VICTORIA DE BIDEN

Preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, afeando a Casado que haya elegido la confrontación, Casado ha afirmado que el PP es un partido "moderado, centrista, europeísta", y rechaza los radicalismos y los extremismos.

"Los extremos se retroalimentan porque al final la existencia de Vox hace que gobierne Sánchez y yo quiero que nos reencontremos los españoles en la centralidad para sacar a Sánchez del Gobierno", ha señalado el presidente del PP.

Finalmente, Casado ha elogiado el discurso de Joe Biden y su referencia a la "transparencia y la verdad". Además, ha destacado que reconociese a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. "Como Sánchez quiere estar muy bien con Biden, sería muy bueno que siguiera esta línea y dejara fuera a Iglesias de la política internacional", ha apostillado.