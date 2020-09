Casado pide a Sánchez criterios objetivos para todas las CCAA y no poner solo a Madrid en el foco: "Es desleal"

Ve "motivación política" en el Gobierno porque Illa ha pasado en tres días de decir que "va todo fenomenal" a que "esto es un desastre"

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, criterios objetivos para todas las autonomías ante la segunda oleada de Covid-19 en vez de poner "el foco" en la Comunidad de Madrid, algo que, ha calificado de "desleal". Tras asegurar que no se puede hacer "un bloqueo total a seis millones de personas" en Madrid porque "sería ruinoso", ha recalcado que se trata de que las cuarentenas sean "efectivas" y que el Gobierno de coalición no "intente dañar el desarrollo de las medidas tomadas" por Isabel Díaz Ayuso.

"No entendemos que el señor Illa haya pasado en tres días de decir que va todo fenomenal y dos días después, con menos incidencia de contagios, diga que esto prácticamente es un desastre. Eso al final es una motivación política, no científica", ha afirmado.

En una entrevista en Onca Cero, recogida por Europa Press, Casado ha insistido en que el Gobierno de Sánchez tiene que establecer "criterios objetivos y para todos" ante esta segunda oleada y "no de forma sobrevenida para un solo territorio".

"Si para todas las comunidades el Gobierno está obligado a coordinar y a tener un marco legal que sea objetivo para todos, en el caso de Madrid al ser capital del Estado del reino de España, más", ha dicho, subrayando después que hay que tener en cuenta que Madrid es la capital, cuenta con un aeropuerto internacional como Barajas y estaciones de AVE como Chamartín y Atocha, que desplazan a millones de personas.

Tras poner en valor el equipo de expertos del que se ha rodeado Ayuso en la Comunidad, Casado ha criticado que el pasado lunes Sánchez se hiciera una "foto con muchas banderas" con la presidenta madrileña y afirmase que "iba todo fenomenal" pero "cinco días después diga que todo es un desastre y que quiere tomar el control".

"DEBERÍAMOS REMAR TODOS EN LA MISMA DIRECCIÓN"

"Queremos que el Gobierno coordine una respuesta a nivel nacional para todos", ha demandado, para añadir que se necesita la "ayuda" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la limitación de la movilidad y el uso de la mascarilla "sea efectiva".

Además, ha subrayado que Pedro Sánchez y Salvador Illa "no pueden dar lecciones" ante esta segunda oleada porque su gestión de la pandemia ha sido "catastrófica". "Deberíamos remar todos en la misma dirección y sumar esfuerzos en el marco de las competencias de cada uno", ha dicho, para añadir que eso no se está haciendo porque el Gobierno "no cumple con sus compromisos" e "intentar dañar el desarrollo de las medidas tomadas" por administraciones como Madrid.

