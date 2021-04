Casado pide a los votantes de Vox apoyar a Ayuso para que el PP gobierne solo y cumpla su programa "sin obstáculos"

Asegura que Sánchez está "obsesionado" con el Gobierno de Madrid pero "cuánto más lo ataca", los madrileños "más reaccionan apoyando" al PP

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este martes a los votantes de Vox que apoyen a la candidata de su partido, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones del próximo 4 de mayo para que el PP gobierne "solo" en la Comunidad de Madrid y pueda ejecutar su programa electoral "sin obstáculos", con "manos libres" y sin "palos en las ruedas" de otros partidos.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Casado ha señalado que "la única alternativa es el PP" y ha agregado que de eso se están "dando cuenta los votantes de Ciudadanos y de Vox". A su entender, "en Madrid se va a ver" el 4 de mayo porque si se divide el voto de centroderecha, sigue "gobernando Pedro Sánchez".

En este sentido, ha indicado que ahora la gente "empieza a ver que hay una alternativa" y que "se puede ganar". "Si aglutinamos esfuerzos en torno a una sola sigla, como va a pasar en Madrid, podremos ganar a Sánchez", ha reiterado.

"LLEVARNOS BIEN CON LOS VOTANTES QUE NO QUIEREN A SÁNCHEZ"

El líder del PP ha pedido a los votantes de Vox que apoyen a Ayuso y ha advertido al partido de Santiago Abascal de que "los votantes no son de nadie" ni "patrimonio de ningún partido". Preguntado entonces si está pidiendo a los electores de Vox que voten al PP, ha respondido: "Por supuesto".

Tras asegurar que "la gente es libre de votar a quien quiera", ha resaltado que el PP "es un partido que mejora la vida de los ciudadanos cuando gobierna". "Queremos llevarnos bien con todos los votantes que no quieren a Sánchez", ha manifestado, para agregar que el PP lo que propone es "resolver" los problemas de la gente.

A un mes de la cita con las urnas, Casado ha asegurado que "las cosa van bien" y ha recalcado que Ayuso ha demostrado que en estos dos años al frente del Gobierno ha estado "en lo importante". "La gestión es buena", ha abundado.

"NO PERDER EL TIEMPO EN EL CIS DE TEZANOS"

Tras asegurar que desde las elecciones de abril de 2019 el PP "ha crecido un 50% de su voto", no ha querido valorar la encuesta del CIS que da un empate técnico entre el bloque de la izquierda y la derecha a 68 escaños alegando que este órgano se ha convertido en un "servicio al Partido Socialista".

"Perder el tiempo en el CIS de Tezanos es absurdo", ha añadido, para reiterar que el PP está "muy bien en Madrid y a nivel nacional porque la gente no aguanta más", España "está muy mal" y la gestión del Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos "ha sido nefasta".

Casado ha recalcado que el PP quiere una mayoría en la Comunidad de Madrid para "gobernar solos" y realizar un proyecto "sin estar todo el tiempo con obstáculos". "Pedimos gobernar con las manos libres", ha señalado, para añadir que ni se pueden permitir los "palos en las ruedas" que han tenido estos meses en "algún gobierno autonómico y municipal".

CRITICA EL MULTIPARTIDISMO

Una vez más, Casado ha afirmado que el "multipartidismo es la peor noticia de los últimos diez años de la democracia española" porque, a su juicio, ha habido "más inestabilidad, peores cifras de empleo y más poder para nacionalistas e independentistas".

"¿Que exista Cs y Vox ha sido mejor o peor para los intereses de una persona de centroderecha? No ha traído nada bueno el multipartidismo", ha proclamado, para añadir que espera que vuelva el bipartidismo porque "no tiene ventajas" pactar con otro partido que está en el mismo espectro ideológico.

Así, el líder de la oposición ha dicho que "para bajar impuestos está el Partido Popular" y también para "defender la libertad educativa", "la familia", la "seguridad ciudadana" o la "unidad nacional".

"OBSESIÓN" DE SÁNCHEZ CON AYUSO Y MADRID

El líder del PP ha afirmado que Sánchez está "obsesionado" con el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que llegó al Palacio de la Moncloa y ha dicho que él no entiende esa "inquina" porque fue concejal por Madrid. "Cuánto más atacan a la Comunidad de Madrid y a los gobiernos del PP, creo que los madrileños más reaccionan apoyándonos", ha apostillado.

Ante el hecho de que el socialista Ángel Gabilondo haya asegurado que no subirá impuestos, ha recordado las promesas que en su día realizó también Pedro Sánchez asegurando que no pactaría ni con Bildu ni con Pablo Iglesias y ha señalado que el PSOE "no tiene credibilidad" en sus promesas.

"LA DUDA ES CUANDO VOLVERÁ IGLESIAS A ABANDONAR VALLECAS"

Al ser preguntado si le sorprendió la decisión de Pablo Iglesias de dejar el Gobierno para ser candidato de Unidas Podemos en las elecciones de mayo, ha asegurado que "la única duda es cuándo va a volver a abandonar Vallecas por segunda vez".

En este punto, ha resaltado que Iglesias, que tanto ha hablado del escudo social, no ha hecho "nada" por las residencias de ancianos ni los pensionistas y ha dejado dos millones de familias en las colas de los bancos de alimentos.

En cuando a si cree que si Iglesias no se presenta, Podemos puede quedar fuera de la Asamblea de Madrid, Casado ha respondido: "¿Y qué le importa a los españoles?". A su entender, el hasta ahora vicepresidente no ha actuado ante el "drama social" que hay en España. "¿Saben cuántos ancianos han muerto esperando su prestación por dependencia que gestionaba Iglesias durante este año? 55.000 ancianos", ha proclamado.

ACUSA AL GOBIERNO DE "PATRIMONIALIZAR" LAS VACUNAS

Casado ha criticado que el Gobierno haya intentado "patrimonializar" las vacunas. "El Gobierno puso una pegatina muy grande a las vacunas diciendo que todo iba a ir muy bien y cuando empezó a ir mal le echó la culpa a Europa y a las autonomías", ha criticado, para preguntarse: "Entonces ¿para qué sirve el Gobierno? Es la cobardía del mal gobernante".

En este punto, el presidente del PP ha pedido a Sánchez que vaya a las Cortes para hablar de la pandemia, ya que, según ha dicho, primero declaró vencido al virus y se "fue de vacaciones", sin que haya "vuelto a aparecer".