Casado promete ejemplaridad y "no pasar ni una" en 'caso Kitchen' pero dice que no hay afiliados del PP imputados

Asegura que "quién la haga la va a pagar" pero advierte de que tienen "experiencia" en "condenas de telediario" que luego quedan en nada

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha prometido ejemplaridad y ha garantizado que no dejará "pasar ni una" en el llamado 'caso Kitchen' pero ha subrayado que no hay afiliados del PP imputados para tomar medidas. Dicho esto, ha recordado que tienen "mucha experiencia" en el pasado con "penas de telediario" que luego quedaron "en nada.

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Casado ha afirmado que la operación Kitchen, que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, "por ahora" no le preocupa porque el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez es el "único imputado" y "no está afiliado" al PP. La Fiscalía ha solicitado la imputación en este caso de la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal, y del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

"Si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará", ha garantizado, para agregar que será entonces cuando tomará las medidas que contemplan los Estatutos del PP.

LA REGENERACIÓN Y EL CONGRESO DE LA SUCESIÓN DE RAJOY

Tras recordar que su compromiso con la regeneración fue "clave" en el Congreso extraordinario del PP que le aupó a la presidencia del partido, ha recalcado que entonces se comprometió a "soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar" en el pasado. Eso sí, ha añadido que también dijo entonces que estaba "orgulloso" del PP y que "no iba a ser justiciero".

El líder del PP ha señalado que en este caso solo hay un "mero escrito de la Fiscalía" que "lidera" Dolores Delgado, "una exdiputada socialista envuelta en un escándalo de escuchas, extorsiones policiales a empresarios, periodistas y jueces".

"Lo que pido es que el mismo rasero se tome para todos", ha demandando, aludiendo al 'caso de los ERE' o el caso Filesa que afectaron al PSOE. De la misma manera, ha hecho referencia a las declaraciones del "extesorero" de Podemos "diciendo que hay una trama peor que Filesa o Gürtel" en el partido morado.

"CAERÁ QUIÉN TENGA QUE CAER"

Casado ha dejado claro que él está dispuesto a ser "ejemplar" y garantiza que "quien la haga la va a pagar" porque ése es su "compromiso" con los afiliados del PP y los españoles, que "ya están hartos de este tipo de casos que abochornan a todo el mundo".

"Este partido va a estar a la altura de lo que los españoles opinan, piensan y esperan de una fuerza que ha gobernado España y que va a volver a hacerlo muy pronto. Y eso es conducta ejemplar y tolerancia cero contra cualquier conducta que no lo haya sido", ha proclamado.

Aunque ha indicado que no le preocupan las posibles repercusiones que tenga el 'caso Kitchen', ha subrayado que si él quiere estar cerca de los españoles y dar un mensaje de ejemplaridad, "cualquier información de esta naturaleza" les "preocupa" y les "indigna" en caso de que "se demuestre por parte de un juez que es verdad". Por eso, ha prometido que esas actitudes, "vengan de donde vengan y afecten a quien afecte", contarán con el "reproche" del PP y "caerá quién tenga que caer".

Eso sí, Casado ha dicho que su partido tiene "experiencia" con las "penas de telediario" en casos que luego "quedan en nada". En este punto, ha recordado lo que pasó con la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, el presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez o la alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

Por eso, ha subrayado que es "perfectamente compatible" afirmar que "no va a dejar pasar ni una" porque es el "compromiso" con el que se presentó a liderar el PP, con decir que no va a "admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario ni dobles varas de medir" cuando, según ha dicho, en el Gobierno hay un partido "imputado por financiación irregular".

En este sentido, ha dicho que "afortunadamente" en España están en un Estado de Derecho, "aunque al vicepresidente segundo (Pablo Iglesias) no le guste". "Nosotros no vamos a arremeter contra la Justicia y vamos a respetar los procedimientos judiciales. Y digo más, vamos a colaborar si se necesita alguna información que obrara en nuestro haber, cosa que no es el caso", ha apostillado.

¿CUÁNDO SE TOMARÍAN LAS MEDIDAS?

Al ser preguntado en qué momento tomaría medidas, el presidente del PP ha subrayado que los Estatutos del PP sitúan en la apertura de juicio oral la dimisión y expulsión de un cargo, que es entonces "suspendido cautelarmente de militancia hasta que haya sentencia".

Sin embargo, ha dicho que él "se ha anticipado bastante a eso", ya que algunas de las personas que ahora están afectadas por el 'caso Kitchen' no fueron en las listas del partido porque "ya había alguna evidencia indiciaria en un proceso de instrucción judicial".

También ha señalado que su partido está "encantado" con que haya comisiones de investigación --tras la solicitada por PSOE y Podemos sobre el caso Kitchen-- pero ha recalcado que deben ser "sobre todo el mundo", aludiendo a las informaciones que también relacionan al excomisario José Manuel Villarejo con Podemos y con el PSOE. "Yo no tengo nada que ocultar, que se investigue todo, pero de todos porque si no estamos haciendo un fraude de opinión pública a toda la ciudadanía", ha declarado.

"MI RELACIÓN CON RAJOY ES MUY BUENA"

En cuanto a si ha hablado estos días con el expresidente Mariano Rajoy o con el exministro Jorge Fernández Díaz ante las informaciones que han aparecido, Casado ha respondido que no y ha recordado que estuvo con Rajoy hace dos fines de semana en Santiago en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo. "Mi relación con él es muy buena", ha manifestado, para precisar que "desde hace mucho tiempo" no ha tenido contacto con el extitular de Interior.

A renglón seguido, ha subrayado que en estos dos años ha reivindicado "todas las cosas buenas" que sus predecesores han hecho por España. Según ha destacado, tanto Rajoy como José María Aznar dejaron más puestos de trabajo y "pararon dos procesos de sedición por parte de Juan José Ibarretxe y de Carles Puigdemont".