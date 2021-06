Casado recalca que fue "acertado" el 155 y recurrir el Estatut y avisa que será firme ante los "disparates" de Sánchez

Dice que ahora se busca hacer "responsable" al PP de lo que hace el Gobierno pero no va a "transigir presione quien presione"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado este lunes que fue "acertado" el recurso que su formación presentó contra el Estatuto de Cataluña en 2006 y la aplicación del artículo 155 que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha avisado que el PP en este momento se mantendrá "firme" ante los "disparates" que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez, como los indultos a los condenados por el 'procés' o la mesa de diálogo con la Generalitat.

"Ahora nos quieren hacer responsables a nosotros de los disparates que están haciendo y nosotros no vamos a transigir, nos presione quien nos presione. El PP va a estar con los españoles, con la Justicia, con la Constitución y con nuestra democracia", ha avisado Casado en Córdoba, en la inauguración de la jornada sobre 'Independencia judicial y regeneración institucional' que ha organizado el PP previa a su Convención Nacional de octubre.

Tras subrayar que su formación "no va a comulgar" con las "barbaridades jurídicas, éticas y administrativas" del Gobierno de Sánchez, ha resaltado que "la aplicación del artículo 155 fue acertada" y se demostró que el Estado "tenía los instrumentos para hacer cumplir la ley y preservar la concordia y el orden público". Lo ha dicho delante del secretario de Estado de Administraciones Territoriales del PP, Roberto Bermúdez de Castro, mano derecha de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

"NO NOS DEJEMOS ENCASILLAR"

El presidente del PP ha rechazado de plano que el independentismo "se haya exacerbado por la aplicación del 155 o por no sé qué ausencia de diálogo" y ha recalcado que lo ha hecho "por la complicidad y el apaciguamiento" del Gobierno de Sánchez.

De la misma manera, ha subrayado que el recurso de inconstituacionalidad al Estatut fue "acertado" y como prueba de ello ha dicho que si no lo hubieran hecho ahora el Estatuto en vigor "permitiría los referéndums ilegales y establecería que el máximo órgano jurisdiccional sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", no el Tribunal Supremo.

"Por eso volveríamos a hacerlo, porque gracias al PP ante la inacción de Rodríguez Zapatero hemos conseguido que en Cataluña siga imperando la ley de una democracia, que es la española y no tengamos como cúspide jurisdiccional al TSJC", ha enfatizado, para pedir a los miembros del PP que no se dejen "encasillar" cuando se critica al PP por la recogida de firmas contra los indultos o se dice que son un partido que "no defiende" a Cataluña.

CRITICA LA ACTUACIÓN DE ARAGONÉS CON EL REY

Además, el líder del PP ha criticado duramente que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya evitado de nuevo la foto con el Rey ante el Mobile Congress que se celebra en Barcelona y "no le haya dado la gana saludarle" cuando es la "autoridad del Estado representada en Cataluña".

"¿Para qué le pagan? ¿Quién le paga el sueldo a Aragonés? Le han votado su fórmula de permanencia en la Generalitat tanto como votamos el modelo de Estado en referéndum los españoles hace 40 años?", ha preguntado.