Casado reivindica el proyecto "transversal y centrista" del PP que puede llegar a Moncloa y sacar "al partido sanchista"

"Estamos en el centro", proclama el líder del PP en un acto con Moreno para conmemorar su llegada a la Junta de Andalucía

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este miércoles el proyecto "transversal y centrista" que representa el Partido Popular que, según ha subrayado, realiza una política "útil" ocupándose de ofrecer "soluciones" a los problemas de los ciudadanos. En este punto, se ha mostrado convencido de que su formación puede llegar al Gobierno de España, como hizo en su día Juanma Moreno en Andalucía, y sacar "al partido sanchista" del Palacio de la Moncloa.

"Tanto Juanma Moreno como yo tenemos claro que tenemos que gobernar para todos, hacia la derecha y hacia la izquierda, porque estamos en el centro. Y en el centro no se está para coger votos en el centro, sino para que los votos estén en el centro, porque estamos hartos de esta España polarizada", ha enfatizado Casado en un acto en Sevilla para conmemorar los dos años de la llegada del PP al Ejecutivo andaluz.

En las últimas semanas ha sido constante la apelación al centro de Casado, que quiere unir "por la base", según sus palabras, a los votantes del centro-derecha, en vez de usar las siglas como intentó sin éxito en 2019 con Cs y Vox a través de la plataforma 'España Suma'. Pese al "respeto" hacia Inés Arrimadas que en todo momento expresa el líder del PP, los 'populares' han emprendido una estrategia de absorción de los naranjas y continuamente recalcan que son formaciones "muy similares".

En ese contexto, este mismo miércoles el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha abierto la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente en Andalucía en los próximos comicios regionales. "Somos un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción", ha manifestado Marín, que ha intervenido junto con el exlíder de Cs, Albert Rivera, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía.

"ESTAMOS HARTOS DE ESTA ESPAÑA POLARIZADA"

Casado ha afirmado que están "hartos de esta España polarizada" y ha criticado que haya partidos que quieran "polarizarla" para ir a buscar los votos a los extremos. "Nosotros no estamos cómodos ni en los extremos ni en la radicalidad", ha apostillado.

En este punto, ha señalado que Moreno gobierna "pactando porque es del Partido Popular" y ha subrayado que "no innovan" al buscar acuerdos con otros partidos porque lo hicieron en el pasado. "Y yo puedo apelar a este proyecto transversal y centrista porque soy del PP. Y hasta ahora lo podía hacer el PSOE, pero lo que pasa es que ya es el partido sanchista y es algo que aquí en Andalucía lo ve todo el mundo", ha aseverado.

Tras asegurar que la llegada del PP a la Junta de Andalucía fue "histórico" porque es la "primera vez" que gobiernan esta región, ha lamentado que la "resignación" que veían entonces en algunos cuando no creían posible ese cambio sea la que "empieza a ver ahora a nivel nacional", incluso en gente "ideológicamente no adscrita al sanchismo".

"¿Es que aquí no se quitó al PSOE?", se ha preguntado, para añadir que no comparte la tesis de los que dicen que, tras aprobar los Presupuestos "la legislatura ya la tienen hecha". De la misma manera, ha criticado las manifestaciones del vicepresidente Pablo Iglesias asegurando que el PP "no va a llegar nunca al Gobierno de España".

"¿SE CREEN QUE ESPAÑA ES SU CORTIJO?"

¿Pero ustedes que se creen? ¿Qué España es su cortijo? ¿Se creen que los españoles no tienen derecho a probar algo que venga mejor a sus vidas que lo que están sufriendo con el Gobierno de Sánchez", ha interpelado el líder del PP a los asistentes al acto.

Casado, que ha citado al Gobierno andaluz como "ejemplo" y "referencia" de lo que él quiere hacer si llega a Moncloa, ha puesto en valor las "soluciones" que plantea el PP ante los "problemas" de los ciudadanos en materia educativa tras la 'Ley Celaá' del Gobierno, la ocupación ilegal de vivienda, la subida de impuestos o el paro.

"Hablar hoy de soluciones en materia económica y hacerlo en Andalucía, el día en que el Gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, a mi me da un especial orgullo por mucho que hayan sacado globos sonda y quieran hablar de otras cosas", ha enfatizado, en alusión a la última iniciativa en materia judicial que han registrado PSOE y Unidas Podemos en el Congreso.

Finalmente, ha defendido la unidad dentro de su partido asegurando que en el PP "van a una sin cacofonías y sin mirarse elombligo", recalcando que tiene claro lo que hacen, que es "defender a los demás".