Cascada de críticas al PP en el Congreso por pedir ayudas directas a hosteleros y no darlas donde gobierna

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El PP ha exigido este martes ante el Pleno del Congreso el establecimiento de una línea de ayudas directas por parte del Gobierno a negocios de la hostelería y el turismo, pero ha recibido reproches de prácticamente todo el arco parlamentario por la insuficiencia, o directamente ausencia, de ayudas ofrecidas por sus gobiernos autonómicos, cuando competencias como las de turismo y comercio están transferidas a las comunidades.

Todo ello durante el debate de una proposición no de ley en la que los 'populares' han reivindicado un plan de choque para estos negocios, con medidas como la reducción del IVA aplicado a estos servicios, compensaciones y ayudas directas y un Plan Renove para su adaptación a la pandemia de Covid-19.

En su defensa de la iniciativa, su diputada Isabel Borrego ha pedido al Ejecutivo que "muestre sensibilidad" y escuche estas demandas trasladadas por el sector, ya que cree que la liquidez ofrecida y los aplazamientos vigentes "no sirven para nada". "Al plan de la ministra (en referencia al decreto aprobado por la titular de Industria, Reyes Maroto) le llaman el no plan", ha dicho.

Sin embargo, Alejandro Soler (PSOE) ha recordado que, antes de los 4.200 millones movilizados con ese decreto, el Gobierno ha facilitado dos tramos de ayudas a las comunidades, 16.000 millones ya transferidos, y otros 13.486 millones. Mientras que la Comunidad Valenciana ha dirigido a este sector 400 millones y Castilla-La Mancha unos 150 millones, Murcia ha dirigido 20 millones y Castilla y León 17 millones, ha lamentado.

"¿ESTO LO SABE ISABEL?"

"Es paradójico que luego Madrid sea la única comunidad que no haya impulsado ayudas. Plantear ayudas y no hacerlo donde pueden hacerlo denota una cierta incoherencia", ha abundado Oskar Matute (EH-Bildu). "¿Esto lo sabe Isabel?", se ha preguntado Joan Baldoví (Compromís), en referencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, donde no existen ayudas a la hostelería, por lo que ha pedido "predicar y dar ejemplo". "Si la situación obliga a cerrar la hostelería, cerrar, pagar y no enredar", ha dicho.

"No se puede jugar con el sector", ha lamentado Idoia Sagastizabal (PNV), censurando que el PP plantee medidas que son competencia de ayuntamientos o comunidades, si bien ha reconocido la necesidad de más recursos por parte de la Administración central. En todo caso ha pedido "consensuar" pues, aun saliendo adelante una iniciativa no legislativa, no será efectiva sin el apoyo de las fuerzas de Gobierno.

AYUDAS DIRECTAS SÍ, PERO QUE NO SE DESPIDA

También han defendido las ayudas directas, aun con críticas al PP por su falta de actuación en el ámbito de sus competencias, Esquerra Republicana y EH-Bildu, si bien han exigido que vayan asociadas al compromiso de no despedir y mantener el empleo, y que el Gobierno facilite a las comunidades recursos.

Por Unidas Podemos, Antonia Jover ha lamentado la "enorme falta de imaginación" del PP por proponer "la misma receta", la bajada de impuestos, para momentos de recesión o expansión económica, y apunten al IVA cuando España es "uno de los países con mayores pérdidas de recaudación derivadas de la aplicación de tipos reducidos y exenciones".

¿POR QUÉ SE PIENSA EN EL CIERRE Y NO EN EL RESCATE?

Las únicas formaciones que han avanzado el respaldo del plan propuesto por los 'populares', Vox y Cs, han lamentado también la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gobierno, si bien Patricia Rueda (Vox) ha criticado al PP por aplicar restricciones, "trabas y prohibiciones", "restricciones y limitaciones" a estos negocios en comunidades donde gobiernan "y no les indemnizan".

Por su parte, Mari Carmen Martínez (Cs), ha afeado que el Gobierno se plantee modificar la Ley Concursal antes que dar ayudas a los negocios afectados por la pandemia para evitar su liquidación. "¿Prefieren ir pensando en las empresas que van a cerrar y facilitar los cierres antes que rescatarlas?", ha cuestionado.