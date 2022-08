Casi 15.000 trabajadores españoles se sumarán a la campaña de vendimia en Francia, un 3% más, según UGT FICA

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha presentado este lunes la campaña de vendimia en Francia, en la que prevén que participen aproximadamente 15.000 trabajadores españoles, una cifra ligeramente superior en un 3,4% a la del año anterior, cuando se sumaron a esta campaña en torno a 14.500 empleados del sector agrícola.

En la campaña de este año, que dará comienzo a finales de la segunda semana de agosto, con la incorporación de los primeros trabajadores al campo francés, la federación agrícola de UGT ha puesto el foco en la necesidad de garantizar unas condiciones laborales y habitacionales de calidad y de contar con la información "necesaria" para poder trasladarse al país vecino.

En este sentido, la secretaria de administración y recursos de UGT FICA, Lucía García-Quismondo, ha presentado las medidas que ha tomado la federación para que los trabajadores conozcan sus derechos durante la campaña de la vendimia, como la presentación de un folleto informativo y una serie de talleres que se impartirán en los lugares de partida de los trabajadores.

Además, a principios de septiembre, los responsables agrícolas del sindicato tienen previsto desplazarse a Francia para comprobar las condiciones laborales de los trabajadores. "Mientras, contarán con un teléfono de información que estará disponible para cualquier consulta", ha explicado García-Quismondo.

Entre otras recomendaciones, UGT FICA ha insitido en que los trabajadores no se deberían de desplazar a Francia sin tener un contrato "en origen" o un alojamiento previsto. Asimismo, ha advertido sobre las ofertas de trabajo procedentes de las empresas temporales o aquellas en las que se pide dinero para traducciones o para garantizar ciertas condiciones laborales.

EL CAMPO FRANCÉS, MUY ATRACTIVO PARA LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES

La vendimia en Francia es una actividad "atractiva" entre los trabajadores españoles del sector agrícola ya que, según ha explicado el secretario del sector agroalimentario de UGT FICA, Sebastián Serena, en el país galo se dan "mejores condiciones laborales y salariales".

Así, por ejemplo, el salario medio por hora trabajada se sitúa en 10,85 euros, lo que supone una mejora desde el año anterior, cuando era de 10,35 euros por hora. En comparación con España, aunque el sueldo también se fija según el SMI, este se sitúa en 7,67 euros de media por hora trabajada.

Por otro lado, la jornada laboral es de 35 horas y, en caso de superarse hasta las 40 horas, los trabajadores incrementan su salario en un 25%, mientras que si asciende a más de 44 horas, perciben un 50% más. Además, al ejercer su actividad laboral en Francia, los trabajadores cotizan según el régimen galo, por lo que generarán una serie de derechos para la prestación de jubilación en el país.

"Si estas condiciones se dieran en España no habría problemas para encontrar trabajadores del sector agrario", ha explicado García-Quismondo. "El problema no es que la gente no quiera trabajar en el campo", ha añadido.

Por su parte, Serena ha subrayado la importancia de tener en cuenta "el trabajo que hay detrás" para que los alimentos lleguen a los supermercados y las tiendas. "Las personas que trabajan en el campo se enfrentan en muchas ocasiones a condiciones insalubles y pésimas, por lo que deberíamos valorar mucho más sus esfuerzos", ha reivindicado.