Casi un 70% de beneficiarios de fondos europeos están vinculados al Kit digital o el Moves, según BBVA Resarch

Se estarían financiando más de 12.500 contratos con empresas, y en torno a 500.000 empresas y familias habrían sido beneficiarias

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Casi un 70% de los beneficiarios de los fondos europeos 'Next Generation EU' lo son de los programas del Kit Digital o el programa Moves de ayudas para desarrollar la movilidad eléctrica, según un informe publicado este jueves por BBVA Research.

En total, se estima que los fondos estarían llegando a más de 500.000 empresas y familias, de los que 298.137 se estarían beneficiando del 'Kit Digital' y 51.793, del programa Moves de movilidad eléctrica.

De acuerdo con el estudio, con el Moves se habrían convocado ayudas por casi 1.400 millones de euros y concedido ya 560 millones de euros, mientras que las convocatorias del Kit Digital alcanzarían 1.700 millones, con un importe concedido en torno a 1.380 millones de euros.

SOLO SE HA RESUELTO UN 42% DEL GASTO

BBVA Research ha publicado este jueves su observatorio con el seguimiento del Plan de Recuperación. En total, desde el inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha aprobado gasto por más de 72.700 millones de euros, un 91% del total planificado, pero sólo se habrían resuelto en torno a 33.500 millones (un 42%).

Según los expertos, la ejecución de 2023 y los primeros datos de 2024 muestran una ralentización en la puesta en marcha de nuevos programas. Así, durante 2023 se habrían licitado y convocado más 20.500 millones de euros, un 40% menos que en 2022.

Sin embargo, la resolución de las licitaciones y subvenciones (con un importe de más de 15.800 millones de euros en 2023) habría alcanzado su velocidad de crucero.

En total, hasta finales de 2023, se han licitado contratos por importe de más de 24.700 millones de euros y convocado subvenciones por 45.300 millones, de los cuales se habrían resuelto un 72% y un 35%, respectivamente.

Con ellos se estarían financiando más de 12.500 contratos con empresas, y en torno a 500.000 empresas y familias habrían sido beneficiarias de las subvenciones.

Las inversiones relacionadas con la digitalización, la agenda urbana y la movilidad sostenible siguen marcando las prioridades del Gobierno, y absorben más del 52% de gasto puesto en marcha vinculado al Plan.

26.200 MILLONES ASIGNADOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las comunidades autónomas tendrían asignados para su gestión directa casi 26.200 millones de euros (un 1,8% del PIB), que estarían destinando a financiar inversiones en digitalización, agenda urbana, educación y protección social.

Los criterios de reparto entre comunidades se fijan en las conferencias sectoriales y responden, principalmente, a población. Así, Andalucía, Cataluña y Madrid, que representan algo más del 48% de la población total, suman casi el 42% de los fondos asignados.

Dicho criterio favorece, en líneas generales, la convergencia regional en PIB per cápita a medio plazo, con Canarias y Extremadura como las más beneficiadas, según BBVA Research.

LIMITACIONES DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES

En este informe de BBVA Research se utilizan fuentes alternativas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el seguimiento de la movilización y ejecución de los fondos del Plan de recuperación transformación y resiliencia (PRTR).

En particular, la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), que permiten realizar un análisis individualizado de buena parte de las operaciones de las administraciones. Así se puede conocer con mayor frecuencia a qué empresas y hogares llegan los fondos, o el grado de avance de un programa concreto.

No obstante, los expertos de BBVA Research han criticado que estas fuentes tienen algunos inconvenientes: son registros que no están pensados para un seguimiento macro, son de muy distinto manejo, masivas --necesidad de un elevado volumen de computación--, su actualización es diaria pero no siempre regular, son complejas y alimentadas por múltiples individuos e instituciones (con errores y duplicidades que hay que depurar).