Catalá (PP) quiere gobernar Valencia en solitario y buscar después acuerdos "puntuales"

La futura alcaldesa señala que las elecciones generales "cuanto antes mejor": "Habrá que ver cómo afecta el adelanto a los posibles pactos"

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La ganadora de las elecciones al Ayuntamiento de València, la 'popular' María José Catalá, ha señalado este lunes, ante la posibilidad de llegar a pactos con Vox para gobernar, que al haber sido el partido más votado pueden "alcanzar la alcaldía sin necesidad de unos preacuerdos" y luego buscar acuerdos "puntuales" con las fuerzas con representación para poder aprobar los presupuestos y sacar las ordenanzas.

No obstante, ha señalado que hasta el día 17 de junio, cuando se constituyen los nuevos consistorios, "vamos a ir hablando" porque habrá que ver cómo afecta el adelanto de las elecciones generales a los posibles pactos y negociaciones.

Catalá, en entrevistas a À Punt y la SER recogidas por Europa Press, ha explicado que, según la ley de Régimen Electoral, si no hay mayoría absoluta gobierna la lista más votada. Por ello, llega al 17 de junio "muy tranquila" y "después tendremos que buscar en las fuerzas políticas con representación acuerdos puntuales para buscar consenso". "Somos muy conscientes de esa realidad", ha recalcado.

Así, ha señalado que lo primero que hará es solicitar un traspaso de delegaciones y de competencias con la actual corporación, que se ha mostrado segura de que será "tranquila y normal" y "a partir de ahí, entablar conversaciones con la actual corporación y los grupos que han obtenido representación". De hecho, ha destacado que ya habló anoche con el alcalde en funciones, Joan Ribó, en una conversación "muy cariñosa" en la que ambas se dieron la enhorabuena por la campaña y le felicitó por su victoria.

Con todo, preguntada por si teme que pueda haber un pacto nacional entre PP y Vox, ante la convocatoria de elecciones general el 27 de julio, que le obligue a reservar para los de Abascal algún puesto de responsabilidad, ha comentado que esta cita "cambia a todos un poco el tablero". "La verdad es que la política nacional nos ha dado la vuelta y hay que ver en este nuevo escenario cómo vamos a enfocar estos futuros pactos o acuerdos o las negociaciones que tengan que establecerse", ha señalado.

"CUANTO ANTES MEJOR"

Con todo, ha descartado que esta nueva cita electoral le pille a contrapié. "Ya no hace falta que guardemos el material electoral que tenemos en la sede", ha bromeado. En ese sentido, ha apuntado que "cuanto antes mejor": "Yo siempre he dicho que las elecciones municipales y autonómicas eran un plebiscito a Sánchez y si a final de este año iba a haber unos comicios nacionales, pues cuanto antes mejor", ha recalcado.

Al respecto, ha recalcado que desde el PP de València van a trabajar "dejándonos la piel para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno". "Siempre dijimos que estas elecciones eran el principio del fin del sanchismo. Se ha ganado València, se ha ganado la Comunitat Valenciana y ahora lo que falta es ganar España", ha apostillado Catalá, que ha recalcado asimismo que València ha sido "clave" en el éxito del PP en la Generalitat Valenciana.

En esta línea, sobre el anticipo de elecciones generales, ha indicado en un comunicado que Sánchez "es experto en tapar una cosa por otra, pero la victoria del PP en València y en la Comunitat es un anticipo de lo que va a pasar en España: Feijóo será el próximo Presidente del Gobierno".

EN TODOS LOS DISTRITOS

Catalá ha valorado también el respaldo obtenido por su candidatura en el conjunto de la ciudad. Así, se ha mostrado "muy contenta y orgullosa de que todos los 19 distritos de València hayan confiado en el Partido Popular". "Somos la primera fuerza política en todos y les aseguro que no les voy a fallar", ha dicho en el comunicado.

"Más de 151.000 valencianos han confiado en el proyecto que encabezo. Hemos obtenido un 36,62% de los votos y somos el partido político que más ha crecido en estas elecciones", ha planteado la cabeza de lista del PP.

Asimismo, ha agradecido la "alta participación" registrada en los comicios celebrados este 28M, según ha dicho, "histórica" y una muestra de "las ganas de cambio". María José Catalá ha señalado que "ha vuelto la política sana". "Hemos hecho una campaña limpia, sin entrar en el barro e insultos que han hecho otros partidos. Solo hemos hablado de València, de propuestas para mejorar la vida de los valencianos. El PP ha ganado las elecciones ilusionando a los valencianos", ha considerado.

Catalá ha agregado que pretende ser "una alcaldesa para todos". "Para los que me han votado y para los que no. València está por encima de todos. Ayer ganó la València trabajadora, libre, líder y orgullosa. Me voy a dejar la piel por todos los valencianos. Voy a trabajar incansablemente para solucionar sus problemas y que tengan la ciudad que merecen", ha afirmado.

La responsable 'popular' ha anunciado que en sus primeros cien días tras tomar posesión como primera edil estarán "centrados en poner en marcha una bajada de impuestos, un plan de choque de limpieza, en sacar oposiciones para poner 500 policías más en la calle y en empezar a construir vivienda pública para que los jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto personal y profesional".