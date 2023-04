Catalá (PP) reprocha al PSOE que esté "preocupado" por Doñana mientras l'Albufera sufre "un deterioro progresivo"

Bendodo defiende que València es "una ciudad cañón", un "fórmula uno que necesita un gran piloto" y ponerse "en manos expertas"

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y candidata a la Alcaldía, María José Catalá, ha reprochado al PSOE, aprovechando que celebra este fin de semana su Convención Municipal en la ciudad, que esté "muy preocupado" por la situación de Doñana" mientras que l'Albufera sufre "desde hace ocho años" un "deterioro progresivo" y los técnicos "piden un dragado y proyectos de inversión".

La 'popular', que ha visitado este sábado una carpa informativa del PPCV ubicada en el paseo marítimo, junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, y el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha defendido su proyecto para la ciudad, basado en "aplicar sentido común a la movilidad, a la política fiscal y a la medioambiental".

Así, ha reivindicado que el PP tiene un proyecto "muy sólido" de "sentido común" para la ciudad que pasa por "bajar 67 millones de euros de impuestos durante el primer año de gobierno con disminuciones como el 20 por ciento para la contribución", así como en construir vivienda porque "en ocho años" el actual gobierno municipal --conformado por Compromís y el PSPV-- "solo ha construido 14 viviendas de protección oficial".

Respecto a la vivienda, ha advertido de que el precio del alquiler y de compra es "inasumible", puesto que, "efectivamente, falta mucha oferta". "Por eso, planteamos construir 1.032 viviendas de protección oficial en ocho barrios y desarrollos urbanísticos que van a permitir que la oferta para jóvenes sea muy importante", ha indicado.

La 'popular' ha resaltado que su formación plantea un proyecto de "aplicar sentido común a la movilidad, a la política fiscal y a la medioambiental". En este sentido, ha criticado que el PSOE está "muy preocupado por la situación de Doñana" mientras que l'Albufera "sufre desde hace ocho años un deterioro progresivo y los técnicos piden un dragado y proyectos de inversión".

"De los 600 millones de euros de inversión para la Albufera solo siete están en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y seis en la Generalitat, y no se han ejecutado", ha denunciado Catalá, quien ha añadido que el Ayuntamiento de València "no ha ejecutado el 81 por ciento el presupuesto de inversión". "Menos palabrerío y más acciones, no vengan a prometer lo que luego no cumplen", ha remarcado.

"UTILIZAN A LA COMUNITAT A SU ANTOJO"

Por su parte, Elías Bendodo ha lamentado que quienes gobiernan la Comunitat Valenciana "la utilizan a su beneficio y antojo, y no creen en las posibilidades que tiene". En este sentido, ha afirmado que Catalá "tiene las ideas, el proyecto, la ciudad en la cabeza y en el corazón". "Si uno quiere ser alcalde de su ciudad, tiene que cumplir varios requisitos que son tener el proyecto, el equipo, las ideas y el amor a la tierra", ha enumerado.

En este sentido, ha subrayado que València "es muy potente", pues "ha sido el pulmón económico de país durante muchos años, ha hablado de tú a tú con ciudades como Madrid o Barcelona" y eso "tiene que volver a suceder".

Bendodo ha manifestado que el cambio en el gobierno de la ciudad es "absolutamente necesario" y ha subrayado que toda ciudad mediterránea "que no viva cara al mar" es "un error", y ha defendido que el PP "tiene un proyecto de recuperar el mar para disfrute y uso de los vecinos".

VALÈNCIA ES "UN FÓRMULA UNO QUE NECESITA UN GRAN PILOTO"

"Es una ciudad cañón, un fórmula uno que necesita un gran piloto", ha destacado, al tiempo que ha defendido que "necesita ponerse en manos expertas". "Estoy convencido de que Catalá lo va a conseguir", ha remarcado. Además, se ha mostrado seguro de que la ciudad "volverá a ser lo que era" cuando Catalá llegue a la Alcaldía porque habrá "un gobierno municipal remando a favor y un gobierno autonómico de Mazón".