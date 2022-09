Catalán (UPN) exige a Sánchez que "deje la imposición" y busque consenso para afrontar la crisis energética

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje la imposición y el ordeno y mando" a la hora de aplicar las medidas que deben adoptarse para hacer frente a la crisis energética y económica que padece España y ha denunciado la "prepotencia y soberbia con que viene actuando el sanchismo".

El senador regionalista ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la comparecencia de Sánchez en el Senado para informar sobre el "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización y su perspectiva territorial, así como el contexto económico y social del mismo".

Para Catalán, "en un mes de agosto con el coste de la electricidad más caro de la historia, con una inflación desbordada, con una deuda que el Gobierno incrementa día a día, con unos precios de productos de primera necesidad y de las materias primas en un alza que pone en riesgo la supervivencia de millones de hogares, trabajadores y empresas, el Gobierno no puede recurrir a la imposición a la hora de aprobar medidas, sebe buscar el acuerdo y consenso previos, también con los que no piensan como él".

El senador regionalista ha denunciado que "la acción del Ejecutivo no puede estar basada en la improvisación y las ocurrencias". "Se ha caído en el ridículo y la desfachatez, por ejemplo, con el no uso de la corbata. Más aún cuando después de hacer semejante propuesta el presidente del Gobierno coge un Falcon y un helicóptero para todos sus desplazamientos, o cuando la ministra de Igualdad se marcha en Falcon a Estados Unidos como si de un viaje de estudios se tratase. Si el Gobierno no da ejemplo, no lo puede exigir a los demás", ha manifestado.

"La humildad no es un rasgo que caracterice a este Gobierno, en el que, muy al contrario, la prepotencia y la soberbia son una constante", ha dicho Catalán, y se ha preguntado "por qué el diálogo y el consenso sí son posibles en otros países mientras que en el nuestro el Gobierno aísla a todo el que no piensa como él, ignora a los agentes afectados por la crisis y a las comunidades autónomas y se echa en manos de Bildu, con los que Pedro Sánchez dijo que nunca pactaría". Y ha añadido: "La política de pactos es cuestión de voluntad. UPN lo demostró proponiendo a Chivite la aprobación de los presupuestos y la estabilidad toda la legislatura si rompía con Bildu. La propuesta fue rechazada y prefirió a Bildu que a UPN, el partido más votado en Navarra".

Durante su intervención el senador de UPN ha afirmado que "la arrogancia ha sido tal" que se han despreciado iniciativas de otros grupos, como la reducción del IVA del gas y la electricidad. "En esta Cámara, en enero de 2021, se registraba una iniciativa en tal sentido por diferentes partidos políticos, entre ellos UPN. Pues bien, el 1 de junio de ese año fue rechazada por el PSOE y sus socios independentistas. Eso sí, el 25 de junio, el Gobierno reducía el IVA de la electricidad. 24 días después era posible. Ahora se anuncia idéntica medida en relación con el gas. Llega tarde. Y mientras tanto, el Gobierno recaudando más y más por IVA y los españoles pagando más y más por los productos de primera necesidad", ha señalado.

En materia energética el senador ha afirmado cómo "en Navarra, con gobiernos de UPN fuimos pioneros en el apoyo a las renovables y en la defensa del autoconsumo". "Las administraciones públicas no pueden poner en riesgo su implantación, como no se puede poner en riesgo la segunda fase del Canal de Navarra, tal y como pretende el último Decreto Foral de aves esteparias", ha afirmado.

Catalán también ha preguntado por los 65.000 pequeños inversores, 9.000 de ellos navarros, que fueron pioneros en la implantación de placas solares y a los que el Gobierno "cambió las reglas de juego a mitad del partido".

Asimismo, ha defendido la competencia de Navarra en la gestión del impuesto a la banca y a las empresas energéticas.

Por otra parte, se ha mostrado partidario de la deflatación de la tabla del IRPF, "que permitiría a los españoles disponer de mayores posibilidades económicas para afrontar la crisis, es lo que hemos propuesto desde UPN en Navarra, donde tenemos Hacienda propia, y lo que proponemos para el resto de España, pero el PSOE y sus socios independentistas están en contra". "Eso sí, en la Comunidad Autónoma Vasca, gobernada por PNV y PSOE, lo van a hacer. ¿Por qué lo que es bueno para los ciudadanos vascos no lo es para los navarros y para los del resto de España? ¿Por qué el PSOE y el PNV lo rechazan?", ha planteado.

Finalmente, Catalán ha instado a Sánchez a "salir a la calle y escuchar a los españoles que quieren vivir dignamente de su trabajo y que están hartos de la ineptitud de un Gobierno que es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder". "Recuerde que nadie está en posesión de la verdad absoluta y mucho menos usted, por mucho que se empeñe", ha concluido.