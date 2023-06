Cataluña afronta la constitución de los ayuntamientos con incógnitas en Barcelona y Ripoll (Girona)

Tarragona y Lleida tendrán un alcalde socialista y en Girona formarán gobierno Junts y la CUP

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Cataluña afronta este sábado la constitución de los ayuntamientos y sus alcaldías tras las elecciones del pasado 28 de mayo con la incógnita de los pactos de gobierno que se cerrarán en Barcelona y Ripoll (Girona).

En Barcelona se perfila un acuerdo de coalición entre ERC y Trias per Barcelona para investir alcalde al candidato Xavier Trias, una opción que deberán ratificar las bases republicanas en un congreso extraordinario de la formación este sábado por la mañana.

Al ser el candidato más votado, la única posibilidad de que Trias no sea investido alcalde pasaría por que un pacto alternativo sumara mayoría absoluta, una opción que pierde fuerza después de que BComú haya rechazado cualquier fórmula para investir al candidato del PSC, Jaume Collboni, que incluya al PP.

Mientras, el candidato popular, Daniel Sirera, insiste a Collboni para formar un gobierno sin los comuns, y la posibilidad de un pacto de izquierdas entre PSC, BComú y ERC --la apuesta de la candidata de los comuns, Ada Colau-- ha quedado descartada.

Los republicanos afirman que no han recibido una propuesta formal, los socialistas dan por supuesto que ERC ha rechazado esta opción al priorizar un pacto con Trias, y los comuns aseguran que Collboni no quiere mantener una reunión conjunta con Maragall y Colau.

Un pacto independentista en el Ayuntamiento encajaría en la oferta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de rehacer la unidad del independentismo a través de pactos municipales y supramunicipales para poder trabajar en un "frente común" ante un posible Gobierno de PP y Vox tras las generales.

Esta misma semana, Junts echó en cara a Aragonès estas declaraciones después de que ERC cerrara un acuerdo para gobernar en las diputaciones de Lleida y Tarragona con el PSC, acusándole de ser un presidente "desautorizado" por su propio partido.

RIPOLL

En Ripoll (Girona) ganó Aliança Catalana con 6 concejales --la mayoría está en 9--, partido al que el resto de formaciones acusan de ser de extrema derecha y contra el que ERC, PSC y CUP plantearon formar un "cordón sanitario" para evitar que gobierne.

Para que este pacto prosperara hacía falta sumar a Junts: su presidenta, Laura Borràs, se mostró contraria a ello y abogó por dejar gobernar a la fuerza más votada, mientras que la dirección del partido apostó por sumarse al pacto para impedir un gobierno de "extrema derecha".

Por su parte, Junts per Ripoll avisó de que no se uniría a un cordón sanitario sin un pacto programático detrás, algo que siguen negociando con el resto de grupos para lograr la alcaldía; si no lo alcanzan, será elegida alcaldesa la candidata de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

ÁREA METROPOLITANA

En el área metropolitana de Barcelona, el PSC mantiene las alcaldías de L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat y Sabadell, pero no logra recuperar la de Terrassa --que revalida el exsocialista Jordi Ballart (TxT)-- y pierde la de Badalona.

Con una mayoría absoluta de 18 concejales, el candidato del PP por Badalona, Xavier García Albiol, será investido alcalde por tercera vez en el Ayuntamiento de Badalona y en sustitución del socialista Rubén Guijarro, que ha anunciado que deja la política tras perder dos concejales.

Castelldefels también tendrá un alcalde del PP, Manu Reyes, quien vuelve a la alcaldía tras ocho años después de ser el más votado con una lista que incluía a exmiembros de Cs, y tras cerrar un pacto de gobierno con SOM Castelldefels, fundada por una escisión del PSC.

TARRAGONA, LLEIDA Y GIRONA

En Tarragona y Lleida, el PSC tiene amarradas las alcaldías tras ganar las elecciones municipales, desbancando así a los exalcaldes de ERC Pau Ricomà y Miquel Pueyo, que dimitieron de sus cargos tras los resultados.

En cambio, y pese a haber sido también la fuerza más votada, en Girona la socialista Sílvia Paneque se queda sin la alcaldía tras un pacto cerrado este viernes para hacer alcalde al candidato de Guanyem, Lluc Salellas, que gobernará con Junts y ERC en la ciudad.