Cataluña asegura que no recuperará el nivel económico anterior a la pandemia hasta 2023

Advierte de un sentimiento generalizado de miedo que "está haciendo mucho daño al país"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha asegurado este lunes que la economía de Cataluña no recuperará el nivel de antes de la pandemia hasta 2023.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, el conseller ha sostenido que se saldrá de la crisis económica derivada de la pandemia "bien y pronto", ya que 2021 será un año de crecimiento económico, como 2022.

Ha advertido de que el paro de la economía ha sido grave porque se llegó a estar parados completamente pero ha añadido que todo esto se va recuperando y se recuperará progresivamente.

Ha situado los fondos europeos como una de las vías para la recuperación y ha advertido de que a Cataluña le tocaría recibir este año 3.200 millones de euros y de momento solo han llegado 700 millones.

En este sentido, ha apuntado que lo importante es la cantidad final que llegará a Cataluña y cuándo lo haga porque, ha recordado, cuando llega dinero a una administración pública se requiere de tres meses para adjudicarlo: "Cuanto más tarde llegue el dinero, más tardaremos".

Pese a situar en unos 30.000 millones de euros la cantidad que le tocaría a Catalunya, ya que España debe recibir un total de 154.000 millones, Giró ha sostenido que confía en que el dinero que falta para alcanzar los 3.200 acabará llegando.

FONDO DE 10 MILLONES

El conseller ha insistido en que el decreto ley elaborado por la Generalitat para crear el fondo de 10 millones de euros para cubrir finanzas es "impecable" y que la administración catalana busca dar cobertura a exaltos cargos y altos cargos.

"El funcionario debe devolver dinero íntegramente con sus intereses. Es un mecanismo impecable, no está previsto solo para este caso del Tribunal de Cuentas. Es un mecanismo para restablecer el espacio de libertad en el que se debe desarrollar la política", ha defendido.

Ante la decisión del PSC de llevar el decreto ley ante el Consell de Garanties Estatutàries, Giró ha dicho que "es una buena noticia" porque sirve para ver si se ajusta al Estatut y a la Constitución.

REPRESIÓN Y MIEDO

Giró ha advertido de que existe un elemento de represión muy sutil que es el miedo y ha lamentado que las personas de su entorno le tengan que recomendar que vaya con cuidado.

Considera que se ha creado un sentimiento generalizado en empresarios, directivos y editores, y responsables públicos, que tienen miedo, algo que no ve bueno y que cree que "está haciendo mucho daño al país".

"He visto concentraciones pacíficas, como el 20 de septiembre de 2017, que se dice que hubo violencia extrema, y he visto que por votar pacíficamente se habló de golpe de estado", ha lamentado, y ha dicho que no tiene miedo, ya que si lo tuviera no hubiera entrado en el Govern.

MESA DE DIÁLOGO

Preguntado por la mesa de diálogo, Giró ha dicho que se la toma muy en serio ya que hay un acuerdo para confiar en ella: "Nos interesa a todos que funcione, dentro de los elementos de la mesa de diálogo debe haber la amnistía y derecho a la autodeterminación".

Sobre el posicionamiento de los partidos catalanes ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Giró ha dicho que siempre se ha estado en torno a los 20 escaños: "Si vamos juntos a negociar los Presupuestos con el Gobierno español tendremos más fuerza que si vamos separados entre ERC y Junts".

Giró ha explicado que tiene previsto reunirse con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, a finales de este mes.