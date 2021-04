Cataluña plantea que la restauración abra de noche y en el exterior según el territorio

El conseller de Interior plantea "suavizar lo más pronto posible" el toque de queda

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha planteado que la reapertura por la noche de la restauración en Cataluña se haga de forma asimétrica por territorios y en espacios exteriores, y ha dicho que podría ser antes del 9 de mayo, siempre que los datos epidemiológicos así lo permitan.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha sugerido que en algunas regiones como las Terres de L'Ebre (Tarragona) --donde los datos epidemiológicos son más favorables--, se podría abrir la restauración por la noche a partir del 3 de mayo, "pero ahora mismo es muy anticipado" tomar esta decisión.

Para que estos establecimientos abran en horario nocturno, ha avisado de que la ventilación será muy importante, por lo que cuando llegue esta apertura "empezará obviamente" en el exterior de restaurantes y bares.

Sobre la posibilidad de atrasar el toque de queda antes de que finalice el estado de alarma el 9 de mayo, ha dicho que es una posibilidad "porque el decreto de alarma no obliga a tenerlo en su máxima extensión", como se encuentra actualmente en Cataluña.

"Lo que el Govern tiene muy claro es que si es posible, y si los datos lo permiten, se tiene que empezar a suavizar lo más pronto posible", y ha opinado que más adelante no tendría que usarse esta medida.

SIN MÁS "EPISODIOS BRUSCOS"

Sàmper ha explicado que, gracias a la campaña de vacunación, el Govern tiene esperanza de que ya no hayan más "episodios bruscos" en que los datos del coronavirus empeoren drásticamente.

Por otro lado, ha asegurado que el grado de cumplimiento de las restricciones decretadas para hacer frente al virus y evitar su propagación por parte de la población "es enorme", y ha agradecido el respeto a estas medidas.

Ha destacado que después del periodo vacacional por Semana Santa no ha empeorado la situación epidemiológica: "Los datos no han empeorado, no se han movido. Nosotros tenemos muy claro que seguirá ocurriendo lo mismo".