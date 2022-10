Cataluña y Valencia, las dos CCAA con mayor deuda per cápita con el Estado en 2020

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Valenciana y Cataluña fueron las dos comunidades autónomas con una mayor deuda con el Estado en el año 2020, tanto per cápita como en términos absolutos, según un estudio de Fedea.

En el caso de la primera, tiene una deuda de 8.428 euros por habitante, mientras que la región gobernada por Pere Aragonés posee una deuda de 8.408 euros por cada ciudadano catalán. Por el contrario, Madrid ha saldado su deuda con la Administración General y está a cero.

Así se desprende del informe que ha publicado Fedea este lunes, que recoge la actualización de las series de financiación homogénea de las comunidades autónomas de régimen común, que ha desvelado que la deuda de las comunidades autónomas al Estado ascendió a 178.865 millones de euros durante el ejercicio de 2020.

En este punto, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene mayor deuda con el Estado en términos absolutos, más de 63.615 millones de euros en el año 2020. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 41.931 millones de euros.

En términos absolutos, figura a continuación Andalucía (25.794 millones); Castilla-La Mancha (11.238 millones); Murcia (8.951 millones); Baleares (5.226 millones); Aragón (4.746 millones); Galicia (3.795 millones); Castilla y León (3.725 millones); Cantabria (2.979 millones); Canarias (2.961 millones); Extremadura (2.313 millones); Asturias (1.115 millones); La Rioja (476 millones) y por último Madrid, con cero.

Por habitante, la Comunidad Valenciana se sitúa como la que tiene más deuda (8.428 euros per cápita), seguida de Cataluña (8.408 euros per cápita) y Murcia (6.015 euros per cápita).

Tras estas tres aparecen Castilla-La Mancha (5.487,8 euros per cápita); Cantabria (5.121,7 euros per cápita); Baleares (4.316,3 euros per cápita); Aragón (3.565,3 euros per cápita); Andalucía (3.060 euros per cápita); Extremadura (2.186,2 euros per cápita); Castilla y León (1.560 euros per cápita); La Rioja (1.517 euros per cápita); Galicia (1.405 euros per cápita) y Asturias (1.091 euros per cápita).